La Presidenta Claudia Sheinbaum presentó el pasado 25 de febrero su propuesta de reforma electoral, entre lo que destaca la disminución de presupuesto en 25% al Instituto Nacional Electoral (INE), a los partidos políticos, a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y a tribunales electorales.

Además, se considera la disminución de los legisladores en el Senado, pasando de 128 a 96 y la elección de los 500 diputados de manera directa. También se consideran regulaciones en materia de inteligencia artificial, fiscalización de los recursos y tiempos en radio y televisión.

¿Qué se necesita para aprobar la reforma electoral?

Para que la reforma sea aprobada se necesita mayoría calificada, es decir, que dos terceras partes de las Cámaras de legisladores voten a favor; sin embargo, partidos aliados a Morena han expresado inconformidades con algunos puntos de la propuesta de Sheinbaum.

PVEM está “95% a favor”: Velasco

El coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco Coello, dijo que su partido respalda la propuesta de la Presidenta en un “90 o 95%”; sin embargo el Verde espera tener la iniciativa oficial para fijar una postura, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

El legislador dijo que los principales puntos en los que no hay un acuerdo son los siguientes:

Disminución del presupuesto para los partidos políticos

La forma de elegir a los legisladores de representación proporcional

Velasco destaca que el partido está de acuerdo con que se elimine “la lista de pluris”, pero uno de los puntos que quedan pendientes por analizar es la forma en cómo los legisladores harán campaña para ser electos de forma directa, pero “no hemos estado en contra”, dijo el senador ante los señalamientos de que su partido podría no apoyar a Morena.

Además, el PVEM rechaza la inequidad y el debilitamiento de los partidos, dijo.

Ante ello, Velasco emitió una propuesta: que todos los partidos bajen su presupuesto al que recibe el Partido del Trabajo, que es al que menos recursos se le otorgan.

PT “en contra de la regresión a la democracia”

El 1 de marzo el Partido del Trabajo (PT) publicó mediante su cuenta de X un comunicado en el que se manifestaba en contra de “cualquier regresión que atente a la democracia del país”.

Legisladores como la senadora petista Yeidckol Polevnsky se mostraron inconformes con los siguientes puntos:

La propuesta de elección de los legisladores plurinominales

de elección de los legisladores El recorte presupuestal a los partidos

Polevnsky declaró que la propuesta de elección de plurinominales estaba “fuera de toda realidad” porque es ilógico que un candidato de mayoría haga campaña en un solo distrito y uno de representación proporcional tenga que hacerlo en varios distritos sin los recursos suficientes.

La senadora del PT dijo que se debe garantizar “piso parejo” y evitar inequidades en la competencia electoral; sin embargo dijo que su partido es aliado “al 100%” de la Cuarta Transformación, lo mismo que señaló el PT en su comunicado.

Oposición respalda inconformidad de PT y PVEM

Los partidos de oposición también se han mostrado en contra de esta propuesta, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, declaró que el principal problema electoral es la participación del crimen organizado y, por ello, si no se resuelve el tema, “cualquier reforma sería incompleta”, dijo.

También Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, declaró que el partido” tiene sus propias razones para no acompañar esta farsa de dizque reforma electoral”, afirmando que votarán en contra de la reforma.

Previamente el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, había declarado que no era momento de una reforma electoral, pues “lo que quieren desde el gobierno es ganar a como dé lugar las elecciones del 2027”, dijo.

El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, Clemente Castañeda, dijo este lunes que su partido presentará su contrapropuesta de reforma y mencionó que al no conocer totalmente la propuesta de la presidenta, su partido no puede fijar una posición.

Además, los políticos de oposición Francisco Labastida Ochoa, Diego Fernández de Cevallos, Manlio Fabio Beltrones y el exdiputado Jorge Alcocer se manifestaron en contra de la desaparición del PREP y denunciaron una sobrerrepresentación de Morena en el poder legislativo.

Morenistas acuerdan dar "cheque en blanco" a propuesta de Sheinbaum

Ante las declaraciones en contra, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, dijo que senadores y diputados morenistas acordaron dar un “cheque en blanco” a la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que todos votarán a favor.

