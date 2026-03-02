Más Información

Cancillería activa protocolo por muerte de mexicano bajo custodia de ICE; exige investigación

Llega el ataúd dorado de "El Mencho" a su morada final en Zapopan; lo reciben con banda

Marcha del 8M en CDMX; ruta, horario y consignas

Canacar cuantifica daños tras muerte de “El Mencho”; reporta 200 camiones robados, desaparecidos, operadores muertos y daños

Shakira en el Zócalo 2026: cinco momentos que marcaron su concierto gratuito en CDMX

Pérdidas por 6 mmdp, en Tren Maya y hoteles

El diputado Víctor Hugo Lobo Román (Morena), presidente de la Comisión de Reforma Política Electoral, delineó la ruta de discusión y, en su caso, aprobación, de la Reforma Electoral de la presidenta .

Detalló que planean emitir el dictamen en la tercera semana de marzo, para que la discuta el pleno; y, posteriormente, enviarla al Senado de la República para que la discuta en la cuarta semana de este mes; y en los primeros días de abril, se envíe a los Congresos Locales.

“Estamos hablando de que tendremos que cumplir, nosotros, esta tarea prácticamente hacia el 16 de marzo, para subir este hacia el 24 de marzo; darle paso, si es así que se confirma, a la cámara revisora en el Senado, en la última semana de marzo, para que ellos tengan los siguientes días, y las primeras semanas de abril esté circulando en los demás congresos locales”, comentó.

La presidenta Sheinbaum anunció en días pasados que hoy enviará su iniciativa de Reforma Electoral a la Cámara de Diputados, por lo que Lobo Román consideró que en la sesión ordinaria de mañana se turnará a su comisión, y ahí iniciará el proceso legislativo.

“De inmediato, nosotros, como comisiones estaríamos convocando seguramente hacia el miércoles, para conocer el rumbo que estaremos estableciendo para la discusión y el análisis de esta iniciativa. Creemos que estaremos generando procesos y mecanismos amplios de análisis, de discusión, de … en las siguientes dos semanas, y luego el dictamen”, expresó.

El legislador morenista señaló que tienen planeado realizar mesas de con especialistas, y ya tienen listas de los invitados.

“Nosotros ya tenemos listo, para convocar, especialistas, académicos y, por supuesto, profesionales de las materias electorales para que viertan sus opiniones y seguir fortaleciendo este dictamen”, dijo.

