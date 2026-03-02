“Ya no voy a debatir con ellos, no vamos a partido de Estado jamás, si nosotros peleamos contra eso”, respondió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Partido del Trabajo (PT), que criticó la Reforma Electoral del Ejecutivo.

En su conferencia mañanera de este lunes 2 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que este día por la tarde se envía la Reforma a la Cámara de Diputados y se le dará una última revisión.

Aseguró que se está manteniendo la esencia de la distribución, “de las representaciones proporcionales”, además que ella cumplió con la presentación del proyecto.

“Yo cumplo con la gente, y la gente sabrá quién votó a favor y en contra”, declaró.

“¡No permitiremos ningún retroceso democrático en México!”, dijo el PT en un comunicado.

La titular del Ejecutivo federal insistió en que “lo más importante es recuperar la esencia de la democracia, que es la representación del pueblo, no de los partidos políticos”. Agregó que “lo esencial” que plantea la reforma electoral es que los llamados plurinominales no sean decididos por la cúpula de los partidos, sino por la gente.

“Se mantiene la representación proporcional, pero ahora no es decidida la lista por partidos sino que va a voto popular”, reiteró. Comentó que también se plantea la disminución de los costos de la representación y de las elecciones

Sheinbaum criticó un desplegado que hicieron sobre el tema Diego Fernández de Cevallos, Manlio Fabio Beltrones, Francisco Labastida y Jorge Alcocer, quienes también defendieron al PREP.

“Todos, creación de Salinas de Gortari, todos (...). Es el mejor símbolo de lo que fue el PRIAN de Salinas de Gortari”, expresó.

“Los fantasmas del pasado regresaron”, agregó la presidenta Claudia Sheinbaum.

