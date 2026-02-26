Luego de que la senadora Yeidckol Polevnsky, del Partido del Trabajo (PT), calificó como “fuera de toda realidad” la propuesta para modificar la elección de diputados plurinominales, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la iniciativa de reforma electoral no elimina la representación proporcional, sino que busca que todos los legisladores sean votados por la ciudadanía y se elimine la discrecionalidad de las listas partidistas.

En conferencia, la mandataria explicó que en el caso del Senado se propone desaparecer la lista nacional por partido, pero mantener la representación por entidad federativa —dos senadores de mayoría y el primer mejor segundo lugar— con el argumento de “recuperar el sentido republicano” de la Cámara alta.

Para la Cámara de Diputados, detalló que se conservarán los 500 escaños: 300 de mayoría relativa, electos en distritos, y 200 asignados por representación proporcional conforme al porcentaje de votación de cada fuerza política en las cinco circunscripciones del país. La diferencia, puntualizó, es que esos 200 ya no se integrarán a partir de listas definidas por las dirigencias, sino con los mejores segundos y terceros lugares de cada partido, además de un mecanismo en el que la ciudadanía vote directamente.

“No desaparece la representación proporcional, es la misma fórmula de ahora; nada más que en vez de que el partido político proponga una lista, se compone con quienes participaron y la gente decide. Ya no hay discrecionalidad del partido político que decide sus listas”, sostuvo.

Reforma electoral responde a demandas ciudadanas

Sheinbaum señaló que la reforma responde a dos demandas ciudadanas: eliminar las listas de plurinominales y reducir el costo de las elecciones.

En este último punto, indicó que se plantea una disminución de 25% en el gasto, distribuido entre el Instituto Nacional Electoral (INE), los organismos públicos locales electorales (Oples), los partidos políticos y el presupuesto destinado a legisladores.

“Si se fijan, tampoco es que sean los grandes cambios; responde a dos peticiones que ha estado haciendo la gente”, afirmó.

Sheinbaum descarta modificar planteamiento ante críticas de aliados

La Presidenta adelantó que probablemente el próximo lunes enviará la iniciativa a la Cámara de Diputados y descartó modificar el planteamiento ante las críticas de aliados como el Partido Verde Ecologista de México.

“Si hay partidos que no están de acuerdo, pues que no estén de acuerdo. Pero la presidenta está cumpliendo con un mandato que me comprometí durante mi campaña”, expresó.

Al ser cuestionada sobre una posible fractura en la coalición, Sheinbaum respondió que las fuerzas políticas tienen derecho a disentir, pero sostuvo que la ciudadanía “sabrá quién defiende las famosas listas de pluris y quién no”.

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que su propuesta de reforma electoral busque reinstaurar un partido de Estado y afirmó que es “absolutamente falso” que su gobierno pretenda regresar a un esquema de partido único.

Iniciativa responde a dos demandas: Sheinbaum

Sostuvo que la iniciativa enviada al Congreso responde a dos demandas planteadas durante la campaña: eliminar las listas de representación proporcional —conocidas como “pluris”— y reducir el costo de las elecciones y de los partidos políticos.

“Se reconoce la diversidad política del país. Nadie quiere regresar a partido de Estado, nadie quiere regresar a partido único. Es falso, absolutamente falso todo aquel que está diciendo eso”, enfatizó.

Sheinbaum explicó que la reforma mantiene intacta la representación proporcional como está establecida en la ley, pero cambia el mecanismo de selección.

"Es la misma representación que está hoy en la ley, igualita. Nada más que ya no es la lista de los partidos, sino se elige a esas personas. Esa es la única diferencia”, señaló.

