La presidenta Claudia Sheinbaum hizo pública su propuesta de reforma electoral y dijo que es una victoria porque no cedió frente a lo que pudiera ser una negociación para que todo el mundo aprobara lo mismo.

En su conferencia, la Mandataria afirmó que enviará su iniciativa “por congruencia” y que serán las bancadas las que la voten y la ciudadanía verá quién busca quedarse con sus privilegios.

“Nosotros la vamos a enviar, es un compromiso de la Presidenta con el pueblo. Quien la quiera apoyar, bien. Quien quiera mantener el privilegio de las listas, pues también la gente los va a señalar, cualquiera que sea el partido político. Este es un compromiso que hice yo de los 100 puntos”, dijo.

Entre los principales cambios está la desaparición del Programa de Resultados Preliminares (PREP) en cada elección y la reducción de 25% del gasto ordinario del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los partidos, que dejaría un ahorro de hasta 13 mil millones de pesos.

La Presidenta explicó que si el sistema electoral mexicano llega a costar 64 mil millones de pesos, más lo que gastan los 32 senadores que se pretenden eliminar y los sueldos elevados de diputaciones locales, “entonces estamos hablando como de 74 mil millones de pesos”. De ese dinero, 25% menos son entre “12 mil y 13 mil millones de pesos”, detalló.

Esta reducción de gasto vendría en los salarios y prestaciones de los consejeros del INE, de la eliminación de funciones duplicadas y desaparición de áreas innecesarias, según dijo. Además, a nivel Congreso y prerrogativas se busca homologar los salarios de los diputados locales y reducir el número de regidores en los municipios, lo que significaría otro ahorro.

La reforma también reduce de 128 a 96 los senadores, eliminando la lista nacional y dejando la representación proporcional sólo en 32 escaños de primera minoría (segundos lugares). También se baja de 48 a 35 los minutos oficiales en radio y TV de los partidos en tiempo de campaña.

La integración de la Cámara de Diputados deja algunos huecos: aunque la propuesta es que 300 curules se elijan por mayoría relativa, 97 por primera minoría y 95 por circunscripción y lista de partidos —otras ocho se destinarán sólo a la representación de mexicanos en el extranjero—, no se especifica cómo habrán de presentarse en la boleta.

Claudia Sheinbaum también aseguró que su propuesta de reforma “no busca instaurar un partido de Estado ni un partido único”, sino mantener la pluralidad política conforme al porcentaje de votación que obtenga cada fuerza.

“Ayer les decía a los compañeros que yo siempre estuve en contra de las listas pluris, sí de la representación de las minorías, pero las listas pluris yo nunca he estado de acuerdo, tanto que tuve oportunidad de ser diputada plurinominal y senadora plurinominal en 2009 y en 2012, y me negué.

“Ahí estaba Ricardo Monreal. Le dije: ‘¿Verdad, Ricardo, que en 2012 me pidieron que fuera la número 1 de la lista de un partido político, el licenciado López Obrador, y que le dije que no?’. Y Ricardo dijo: ‘Sí, sí, es cierto, dijo que no’”, recordó la Presidenta.

Además de la reducción presupuestaria, el INE tendría nuevas funciones, como combatir bots y conversación falsa generada en redes sociales con inteligencia artificial el día de la jornada electoral y mayores alcances de fiscalización en tiempo real.

Otra modificación es que los cómputos distritales iniciarán al terminar la jornada electoral, por lo que se eliminaría el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), mejor conocido como el conteo rápido.

Además, la Presidenta sumó candados contra el nepotismo, como prohibir que cargos de elección popular puedan ser competidos por familiares del funcionario saliente y la reelección consecutiva de legisladores a partir de 2030.