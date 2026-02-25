El Instituto Nacional Electoral (INE) aseguró que fijará una postura sobre la posibilidad y retos de implementación de la propuesta de reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este miércoles hasta que sea presentada ante el Congreso y se pueda saber exactamente qué disposiciones de la Constitución pretende modificar.

“El Instituto precisa que será hasta conocer el contenido íntegro de la iniciativa -incluido su articulado específico, los artículos constitucionales que se proponen reformar y las disposiciones transitorias correspondientes- cuando podrá realizar un análisis técnico y operativo detallado sobre sus alcances, implicaciones y eventuales complejidades de implementación”, señaló en un comunicado.

Sheinbaum propone recorte del 25% a autoridad electoral

En su propuesta, la mandataria federal advirtió un recorte del 25% a la autoridad electoral a través de reducir salario y eliminar prestaciones a los consejeros electorales. En el aire quedó el detalle de si eliminaría dos consejerías, como se había propuesto en el primer borrador de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, a cargo de Pablo Gómez.

Otra medida para reducir presupuesto al INE sería la eliminación de funciones duplicadas y de algunas áreas “que no sirven para nada”, según señaló Claudia Sheinbaum.

Además, el INE se puso a disposición del Congreso para acompañar el proceso de dictaminación de la reforma desde un punto meramente técnico, sin que sus opiniones busquen sino exponer fielmente la complejidad de la realización de los procesos electorales en México.

“El INE reitera que, como órgano constitucional autónomo responsable de organizar las elecciones federales y coordinar el Sistema Nacional Electoral, cuenta con experiencia técnica, operativa y administrativa acumulada a lo largo de más de tres décadas, la cual pone a disposición del Poder Legislativo para contribuir al análisis informado de cualquier reforma en la materia”.

“En este sentido, el Instituto manifiesta su plena disposición para proporcionar a las legisladoras y los legisladores la información técnica, presupuestal y operativa que estimen necesaria, a fin de dimensionar los efectos institucionales, financieros, logísticos y tecnológicos que pudieran derivarse de la eventual aprobación de esta iniciativa”, señaló.

