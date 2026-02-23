Al advertir que el Instituto Nacional Electoral (INE) no es una dependencia, sino un organismo cuya autonomía debe respetarse, el ministro en retiro Juan Luis González Alcántara Carrancá aseguró que la política de austeridad es el “Caballo de Troya” de la reforma electoral que planea el gobierno, para dinamitar a las instituciones electorales.

En su participación en el foro “¿Democracia en riesgo?”, que organizó la Universidad Iberoamericana, el jurista advirtió que si se aprueba un recorte al INE desproporcionado o injustificado, no solamente en sus recursos o en sus áreas fundamentales, “sus candados se verán debilitados y se afectará la calidad y la salvaguarda de la elección en nuestro país”.

“Viendo la tendencia actual de las reformas y la constante del discurso oficialista, me enfocaré en un solo aspecto que considero parte del estandarte narrativo que usan y usarán para dinamitar toda nuestra maquinaria electoral: la austeridad. Aclaro que no estoy en contra de los ahorros cuando son racionales, tampoco estoy a favor de gastos invertidos, porque no contribuyen a las finalidades institucionales especificadas.

“La austeridad, que como narrativa es y será utilizada, es aquella sin mecanismos racionalizadores y aparejada con una significativa reducción burocrática e institucional, pero sin un soporte documentado, detallado y justificado. Será una austeridad sin racionalidad presupuestaria como el ‘Caballo de Troya’ para demoler desde sus cimientos su estructura organizacional y las instituciones encargadas de la certeza y de la credibilidad electoral en nuestro país. Lo que algunos periodistas han llamado elegantemente, o quizás irónicamente, el ‘austericidio electoral’”, subrayó.

González Alcántara Carrancá recordó que en el sexenio pasado se aplicó un recorte de más de 4 mil 900 millones de pesos, lo que representaba una cuarta parte de su presupuesto operativo.

“En este escenario, la Corte tuvo que responder una pregunta fundamental. ¿Puede un poder político asfixiar financieramente a un organismo electoral sin dar una explicación técnica? La respuesta que pronunció la primera sala fue un rotundo no”, puntualizó.

Resalto que en ese entonces, la Suprema Corte de Justicia destacó que “el INE no es un apéndice del gobierno, no es una oficina secundaria del Estado. El INE es un órgano del Estado constitucional, autónomo, diseñado específicamente para estar fuera de la oportunidad política. La autonomía no es solamente un nombre, implica relaciones de coordinación, pero también de colaboración, pero nunca de subordinación o de dependencia”.

El ministro en retiro señaló que si algo podemos trasladar de la “desastrosa reforma judicial” es que desmantelar a los cuerpos profesionales tiene consecuencias negativas de alto calado, lo que debe ser una lección para no repetir los errores en la reforma electoral que se avecina.

“Espero que aunque sea una lección, la haya dado y se pueda asimilar, y no se repita la forma. Esperemos que la necedad no se imponga nuevamente sobre la racionalidad. Si existe un recorte desproporcionado o injustificado, no solamente en sus recursos o en sus áreas fundamentales, sus candados se verán debilitados y se afectará la calidad y la salvaguarda de la elección en nuestro país”.

