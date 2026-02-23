La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, reconoció el trabajo del Gabinete Federal que derivó en el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En conferencia de prensa señaló que en años pasados hubo una “estrategia fallida”, por lo que sostuvo que “sin regateos”, debe haber un reconocimiento a la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Hay que hacer un reconocimiento a las Fuerzas Armadas, evidentemente, al ejecutivo federal, a la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, al secretario general Trevilla, a todo su equipo de trabajo, a quienes con su vida defendieron el estado de derecho. Sin regateos y de frente hay que reconocer que esto es una decisión trascendente, y que a diferencia de otras estrategias esta decisión ha demostrado que lo que se debe defender es a México”, declaró.

La congresista sostuvo que lo sucedido este domingo “confirma la expansión que el crimen organizado alcanzó en nuestro país”, que aseguró, se enquistó incluso en los gobiernos locales y presidencias municipales.

Por lo anterior, aseguró que blindar las elecciones debe de ser el tema principal de la reforma electoral.

“Si va a haber una reforma electoral, ese debe ser el tema principal. El tema prioritario para las y los mexicanos en términos electorales es que el crimen organizado no meta las manos, no pague campañas, no defina candidatos, no elija alcaldes o diputados porque eso lamentablemente daña a las y los mexicanos. Esto que sucedió ayer nos obliga a reflexionar que la prioridad es precisamente blindar a las elecciones”, indicó.

Finalmente, descartó que se vaya a implementar alguna concesión especial para las diputadas y diputados que viven en zonas del bajío, quienes deben de viajar a la Ciudad de México para estar presentes en las sesiones del martes y miércoles de esta semana.

“Todas las legisladoras y los legisladores deberán venir a trabajar, es una obligación de estado. Me parece que es importante estar seguros, aquí tenemos nuestro personal de resguardo que está capacitado, pero también estar trabajando como lo hacen todos los mexicanos. Hoy millones de mexicanos con este temor han acudido a sus escuelas, a sus trabajos, a sus empleos. México debe seguir avanzando, debe continuar”, concluyó.

