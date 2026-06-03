La mañana de este miércoles, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron retrasos y marcha lenta en diversas líneas de la red, lo que provocó molestias entre los pasajeros durante las primeras horas del servicio.

En la Línea 3, usuarios reportaron retrasos de más de 15 minutos: "Línea 3 parada más de 15 minutos" y "¿Por qué no avanza en Zapata Línea 3, dirección Universidad?".

El STC Metro informó que "se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 3, después de realizar revisión a un tren".

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En la Línea A, pasajeros denunciaron largos tiempos de espera en ambas terminales: "¿Sí van a dar servicio en la Línea A? Porque llevamos más de 15 minutos y ningún metro sale con dirección a Pantitlán" y "¿Qué onda con Línea A? Ya demasiada gente en La Paz", señalaron usuarios.

El STC indicó que "se agiliza la marcha de los trenes en la Línea A, después de realizar revisión a un tren".

En la Línea 12, usuarios señalaron que los trenes tardaban en arribar a las estaciones y circulaban con alta ocupación: "Línea 12 estación Tezonco dirección Mixcoac, tardan más de 5 minutos en pasar y obviamente ya pasan llenos, lo que no permite el ascenso".

El metro respondió "Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 12".

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En la Línea 7 también se registraron inconformidades por demoras en el servicio: "¿Qué pasa en Línea 7? Llevamos ya esperando 10 minutos en Tacubaya dirección El Rosario" y "¿Qué pasó con los trenes en Línea 7 dirección Rosario? 10 minutos y nada?".

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