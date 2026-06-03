A ocho días de la inauguración del Mundial 2026, la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro estrenó una cromática de la figura de Quetzalcóatl en diversos trenes, en el marco de la rehabilitación de la ruta.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se pudo constatar que al menos cuatro convoyes están decorados con la cromática —muy parecida a la del Tren Ligero El Ajolote— de la Serpiente Emplumada, acompañada por el logotipo del Gobierno de la Ciudad de México y la leyenda La Pelota Vuelve a Casa.

Sobre los costados de los trenes de color blanco destacan ilustraciones de Quetzalcóatl en tonos verdes, naranjas y rosas; mientras que la frase conmemorativa se encuentra a un lado del logo del Gobierno capitalino.

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La renovación no se limita al exterior de los convoyes. En el interior también fueron colocados elementos gráficos relacionados con el Mundial 2026, incluyendo estampas temáticas circulares en los pisos y modificaciones en los asientos, pues los respaldos de varias unidades fueron sustituidos por piezas de color amarillo, lo que brinda una imagen renovada a los vagones que diariamente trasladan a miles de personas entre Cuatro Caminos y Tasqueña.

Al interior de los vagones se instalaron asientos amarillos y calcomanías de flores y ajolotes en el piso. Foto: Santiago Cadena/ EL UNIVERSAL

Molestia por retrasos en el servicio

Mientras los trenes estrenan imagen, los usuarios de la Línea 2 continúan enfrentando afectaciones por las obras de rehabilitación. Durante el recorrido se registraron hasta 20 minutos de espera para la salida de un convoy en la estación Xola con dirección a Tasqueña, además de recorridos lentos entre estaciones.

El traslado en RTP entre Pino Suárez y Xola tomó 37 minutos, más del doble de lo habitual, mientras que el trayecto posterior en Metro avanzó a baja velocidad. La situación provocó reclamos de pasajeros que exigieron agilizar el servicio ante la saturación de andenes y vagones.

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“Ve todo el relajo y estos no se apuran, viene lleno el Metro y no jala. Tengo que ir a trabajar y por estos llego tarde y pierdo un día (…) Ahorita, ¿por qué no lo agilizan? Ya el Metro está lleno hasta el tope y están parados”, reclamó un usuario que se encontraba en la puerta del convoy.

Actualmente, la Línea 2 opera en dos circuitos: Tasqueña-Xola y Pino Suárez-Cuatro Caminos. Para apoyar a los usuarios, el Gobierno capitalino habilitó unidades de RTP gratuitas entre Xola y Pino Suárez en ambos sentidos.

Las estaciones Portales, Nativitas, Viaducto, Chabacano, San Antonio Abad y Zócalo permanecen cerradas; se prevé que el servicio completo se restablezca el 4 de junio.

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