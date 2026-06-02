La ola de reacciones sobre la nueva imagen del Metro Hidalgo continúa desatando polémica en redes sociales. Ante ello, una diseñadora de vestidos con estética victoriana se volvió viral al promocionar sus atuendos dentro de los vagones del STC.

Durante las últimas semanas, los trabajos de remodelación en el Metro de la CDMX como parte de las transformaciones rumbo al Mundial de Fútbol incluyó la colocación de unos elegantes candelabros y otros cambios arquitectónicos en las estaciones Hidalgo y Bellas Artes de la línea 2, generando un contraste visual y un candente debate en la red resaltando las deficiencias operativas del servicio.

“Estimada pasajera le venimos ofreciendo un conjunto para el Metro Hidalgo. Vístase a la moda, vista de etiqueta…” pregonaba mientras iba caminando por los pasillos causando asombro entre los usuarios.

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Candelabros y obras de remodelación en la estación del metro Hidalgo. Foto Hugo Salvador El Universal

Vendedora de vestidos de época en Metro Hidalgo

La parodia al estilo de venta de los llamados ‘vagoneros´ se integró al debate de la nueva imagen del metro, logrando que su video se volviera viral con más de 3 millones de reproducciones.

El video fue compartido por la usuaria de TikTok @st.antoinette, quien se dedica a vender prendas con estética victoriana y rococó, además de compartir contenido sobre la subcultura Elegant Gothic Lolita (egl).

La respuesta de los internautas dejó ver en los comentarios un gran interés sobre la vestimenta que se pondrá de moda próximamente para viajar en el transporte público.

“¿Victoriana o visionaria?”

“Deberíamos poner un día en que todos nos vistamos así y encontrarnos y recrear un día de esa época”

“Fuera de broma, yo si quiero uno”

“Perdonad mi atrevimiento, gentil dama, mas no he podido evitar reparar en vuestra exquisita mercancía”

“¿El baile de la temporada, será en Metro Hidalgo?

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