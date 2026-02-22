León, Gto.- El miedo por los hechos violentos derivados del abatimiento de Nemesio Rubén Oceguera, “El Mencho”, paralizó las actividades comerciales, deportivas, religiosas y de recreación; negocios cerraron y las familias se encerraron en sus domicilios, mientras en las calles el sonido de las sirenas policiales y helicópteros prevalecía en las calles.

“Ya están cerrando todo, apenas iba a las tortillas”, comentó una mujer en la colonia Delta 2000, de la ciudad de León. “¡Dios nos proteja!”, “ya están cerrando todo”, respondió su vecino que se sostenía en muletas.

A unos metros de distancia, en el cruce de las avenidas Épsilon y Atotonilco, dos patrullas de la Guardia Nacional realizaban una revisión a un grupo de motociclistas que transitaban por la zona, mientras a una cuadra de distancia comerciantes del tianguis Delta recogían sus puestos a tres horas de que se habían instalado.

“Nos dijeron que recogiéramos, porque están bloqueando la carretera y estamos en riesgo de una balacera”, compartió un comerciante de ropa de segunda mano, al cargar una maleta hacia su camioneta. “Mire también cerraron la Bodega Aurrerá”, señaló con el dedo índice, una de las más concurridas de la zona.

De la misma forma sus colegas se apresuraban a levantar los puestos; en el piso estaban los garrafones llenos de agua de sabores, botes con fruta picada. “Hay pocos clientes, todos tenemos temor”, expuso una vendedora de helados, tras las quemas en negocios, sobre todo establecimientos Oxxo y de la farmacia Guadalajara.

Antes del mediodía de este domingo 22 de febrero se registró el cierre de plazas comerciales, supermercados; las tiendas bajaron sus cortinas en barrios y colonias de diversos rumbos de la ciudad de León, la plaza principal en el Centro de la ciudad se quedó vacía y comercios de la zona de la Central Camioneta se quedaron vacíos.

El cierre de negocios se extendió en diversos rumbos de León, en las plazas Altacia y Plaza Mayor pidieron a las personas que desalojaran, y se cancelaron las actividades en los puntos de vacunación en las macroplazas.

Asimismo, se suspendieron las actividades deportivas en parques de recreación y deportivos, la Liga Mexicana de Softbol pospuso el partido profesional entre las Bravas de León y el equipo de los Diablos Rojos.

En sus redes sociales, la Comisión Municipal del Deporte informó que los parques deportivos permanecerán cerrados hasta nuevo aviso. También estuvo inactivo el Parque Metropolitano donde año con año se realiza el Festival Internacional del Globo.

Se afectó el transporte público local con el cierre de centrales de transferencia, así como el transporte foráneo con el aviso por parte de distintas líneas de la cancelación de corridas en la Central de Autobuses de León.

En Celaya, Guanajuato capital, Silao y San Miguel de Allende, pasajeros se quedaron varados ante la suspensión de salidas de autobuses hacia otros destinos, en tanto que en Irapuato se afectó la actividad en la Plaza Cibeles.

Este domingo se suspendieron las misas, a la vez que la Arquidiócesis de León a través de un comunicado exhortó a todos los fieles a vivir este momento con prudencia y profunda confianza en Dios e invitó a las personas a quedarse en casa.

“Ante los hechos de violencia que estamos viviendo en diferentes lugares del estado de Guanajuato se recomienda en la medida de lo posible evitar salir de casa, mantenerse informados por los canales oficiales y atender las indicaciones de las autoridades competentes”.

La Arquidiócesis pidió acrecentar la oración por la paz y a los párrocos y rectores de los templos les solicitó que con prudencia pastoral y atentos a la situación concreta de cada comunidad reciban a los fieles que acudan a los templos, procurando las medidas de seguridad.

Como actos de prevención, la Universidad de Guanajuato y universidades privadas anunciaron la suspensión de actividades escolares para este lunes 23 de febrero de 2026.

“Esta medida preventiva considera que gran parte de nuestros estudiantes utilizan el día domingo para trasladarse desde sus lugares de origen hacia las distintas ciudades universitarias. Les pedimos mantenerse atentos a los canales oficiales de comunicación de las autoridades correspondientes y de la universidad, para cualquier actualización”, posteó la UG.

Los mensajes de alerta y las cadenas de oración entre los ciudadanos a través de la aplicación de Whats App se multiplicaron y en redes sociales circularon videos de distintas quemas a tiendas de conveniencia.

En un recorrido, durante el día se observaron patrullajes de elementos del Ejército, Guardia Nacional, Policía Municipal y estatal, y frecuentes sobrevuelos del helicóptero de la Policía Municipal.

La gobernadora del estado, Libia Dennise García, informó que hay 18 detenidos derivados de 55 eventos confirmados de violencia, en 23 municipios.

