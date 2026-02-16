Huehuetoca, Méx.— Hasta cuatro horas de traslado es lo que llegan a tardar vecinos de este municipio para llegar a la Ciudad de México en transporte público, enfrentándose a situaciones como alta demanda en las unidades, carreteras en mal estado y falta de cultura vial.

Para Adriana Montalvo, residente del fraccionamiento Citara, trasladarse en transporte público para dirigirse al Metro Cuatro Caminos implica salir de su casa a las 04:00 horas para poder llegar a tiempo a su oficina. Una vez llegando al Metro, baja en la estación Normal y, para eso, ya pasaron casi cuatro horas.

Explicó que llegó a vivir a Huehuetoca en 2010, cuando obtuvo un crédito inmobiliario y con el Tren Suburbano creyó que podría hacer poco tiempo para llegar a su trabajo. Sin embargo, el proyecto se quedó en la estación Cuautitlán y ya no llegó al municipio donde reside.

Lee también Delfina Gómez encabeza ceremonia de graduación de 143 nuevos policías en Huehuetoca; entrega patrullas y armas

Algunos usuarios dicen que ya se acostumbraron a viajar en combi, pero esperan la llegada del tren y sus costos para ver si les conviene. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

“Te enfrentas a muchas cosas, la principal es la demanda. Los camiones van llenos, literalmente con que me tarde cinco minutos más en salir ya no alcanzo lugar, y yo de mi casa me tengo que ir para Santa Teresa para subir al camión de los verdes, los que dicen Valle del Mezquital, o puede ser en los azules. La ventaja de cuando agarro lugar es que sí me voy dormida un rato”, contó.

La vecina de Citara dijo tener una mala percepción del transporte público, ya que le ha tocado vivir experiencias negativas como que el chofer maneje a exceso de velocidad, caos vial en la carretera México-Querétaro y asaltos a los pasajeros. De este último tema, dijo, ya vivió tres casos y en todos terminó perdiendo celulares y dinero en efectivo.

“Una vez nos asaltaron llegando a Jorobas, que todavía es Huehuetoca. Y las otras veces fueron en Cuautitlán Izcalli y una del lado de Tepotzotlán”, recordó.

Lee también Metro de la CDMX ya acepta la Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada; así puedes usarla y recargarla desde tu celular

A Karen Ponce, llegar de Santa Teresa a Jorobas, donde toma un camión al Metro Cuatro Caminos para trasladarse a la Vocacional 2 del Instituto Politécnico Nacional (IPN), le resulta complicado por la cantidad de automóviles que intentan llegar a la autopista México-Querétaro.

La joven de 19 años comentó que ha pensando en solicitar su cambio al turno vespertino; sin embargo, sus padres le recomendaron no hacerlo, ya que de regreso, en la noche, se podría tornar más inseguro, por lo que sigue saliendo de casa a las 04:45 horas para poder alcanzar el camión.

Otro caso es el de Samuel Valadez, quien para viajar de Citara a Cuautitlán Izcalli, donde trabaja como guardia de seguridad privada, tarda hasta hora y media de camino y en el regreso, “como ya es de noche pasan bien llenos, a veces no te quieren recoger”.

Lee también Brugada afirma que con Tren El Insurgente se empieza hacer realidad el sueño de la movilidad metropolitana

Samuel refirió que eligió vivir en Huehuetoca debido a que los precios de las rentas son accesibles y reconoció no haber pensando en el tema de cómo moverse a través del transporte público, el cual calificó como caro y al que sube con temor por los asaltos.

Llegó a vivir a Huehuetoca hace cinco años y se enteró sobre el proyecto del gobierno federal de construir una estación del Tren México-Querétaro en el poblado de Santa María, situado a unos 15 minutos de su zona.

“No sabemos cuándo lo vayan a implementar; uno ya está acostumbrado a andar en combi. Ahora, la otra es, ¿cuánto nos va a costar? Porque si va a estar caro como el Suburbano, mejor nos movemos en combi para ahorrar, porque tampoco está uno para gastar tanto. A mí no me daría el gasto si lo ponen igual”, dijo mientras esperaba la combi en un paradero desgastado y con techo de metal.

Lee también Contingencia en CDMX; ¿Qué medidas se toman en otras ciudades del mundo contra la contaminación ambiental?

Carreteras en mal estado

Entre los comentarios que compartieron vecinos de Huehuetoca sobre los tiempos de traslado en transporte público existe la coincidencia en cuanto al mal estado de las vialidades, como el caso de la carretera Apaxco-Huehuetoca y la Huehuetoca-Teoloyucan, ambas sólo de un carril por sentido y con múltiples baches.

“Lo obvio es que por tanto bache las combis van más lento, entonces eso hace que te tardes más en llegar y pueden pasar los años y nadie les mete mano a las carreteras. En algunos tramos están bien, pero muy pocos, y además de que las combis van brinque y brinque de tanto hoyo también está el hecho de tanta polvadera que te encuentras en el camino. O sea, si abres la ventana de la camioneta porque tienes calor, terminas todo lleno de tierra”, comentó Yadira Reyes, vecina de la colonia El Dorado.

Yadira usa el transporte público para llegar a Cuautitlán México, donde trabaja en un supermercado de abarrotes, tardando entre una hora y una hora y media para llegar, ya que la combi que aborda no circula por la México-Querétaro, sino que lo hace por la carretera Huehuetoca-Teoloyucan, en la que la carpeta asfáltica ya registra un deterioro importante en varios tramos.

Lee también Violentos, 8 de cada 10 asaltos en el transporte público del Edomex

¿Qué se necesita para mejorar la movilidad?

Víctor Alvarado, experto en movilidad y políticas públicas, sostuvo que quienes prestan el servicio deben tener el entendimiento comercial y logístico de la operación de las unidades de transporte, es decir, profesionalizarlo, “y esa es una labor que debe resolver el gobierno, pero no se resuelve a corto y mediano plazo, para lograr realmente un cambio significativo en movilidad y transporte estamos hablando de unos cinco años hacia adelante”.

Al gobierno le toca garantizar el derecho a la movilidad y esto debe ser prioritario; sin embargo, “hay concesionarias que quizá se han negado a migrar a un sistema profesionalizado de transporte y no quieren compartir datos y demás. Y es algo que tiene que darse, y a veces este mismo sector es el que frena muchos proyectos, y con eso el desinterés también de las autoridades”, subrayó.

Esa negativa que pudieran tener las empresas concesionarias se termina convirtiendo en un círculo vicioso, dijo.