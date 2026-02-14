La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que este sábado continúa la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) ya que no hay mejora en las condiciones de la calidad del aire.

Señaló que las medidas de restricción vehicular tienen el objetivo de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes, pero ¿Qué hacen en otras ciudades del mundo contra la contaminación ambiental?

Estas son algunas medidas que se toman:

En urbes europeas existen las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Las ZBE se aplican en varias países europeos para atenuar los efectos de la contaminación atmosférica y sonora.

En España, todas las ciudades con más de 50 mil habitantes y en todos los territorios insulares del suelo español deberá existir una. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética que regula las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) ha sido actualizada en varias ocasiones.

Actualmente son 109 las urbes que aún no han activado o montado su Zona de Bajas Emisiones, según la información disponible en el mapa interactivo de la web de MITECO.

En Francia, el año pasado, los diputados derogaron las ZBE, que restringen el acceso de ciertos vehículos contaminantes en grandes ciudades, en un polémico voto que unió a la ultraderecha, conservadores e izquierda radical, dejando solo al Gobierno francés.

Las ZBE se habían aprobado en Francia en 2018, aunque su despliegue se había puesto en marcha de manera gradual ante las críticas que el dispositivo generaba.

Asociaciones de automovilistas y partidos como el ultraderechista de Marine Le Pen censuran las ZBE por considerarlas excluyentes para las clases populares, las que no tienen los medios económicos para contar con un vehículo eléctrico.

En la práctica, en el área metropolitana de Grand Paris, por ejemplo, se ha extendido hasta finales de 2026 una fase de gracia que permite que vehículos con pegatina Crit’Air 3 circulen sin multas mediante un pase diario.

En España, apenas este sábado, el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha asegurado que donde los de Santiago Abascal tengan mayoría suficiente "dejarán de existir" las ZBE, ya que lo "justo" es oponerse a estas zonas que han conseguido que "sólo sean puntos de acceso para aquellos privilegiados que pueden permitirse la compra de un coche eléctrico".

En Londres están las Zonas de Ultrabajas Emisiones (ULEZ, en inglés), que obligan al pago de una tarifa para los vehículos más contaminantes.

Se ha informado que un estudio independiente confirmó que las áreas más pobres de la ciudad han visto reducida en un 80% su exposición a la polución por la medida.

En India está el Graded Response Action Plan (GRAP). La Comisión para la Gestión de la Calidad del Aire de la India (CAQM) puede invocar esas medidas por los grados de polución.

En 2025, el índice de calidad del aire (ICA) de la ciudad —que mide PM2.5, partículas finas que pueden obstruir los pulmones, y otros contaminantes— superó en más de 30 veces el límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

"El problema se atribuye a una combinación de factores como las emisiones industriales, los gases de escape de los vehículos, el descenso de las temperaturas, las bajas velocidades del viento y la quema estacional de rastrojos de cultivos en los estados vecinos", reportó la BBC.

Entonces se prohibió la entrada a Delhi a los camiones diésel más antiguos, se ha detenido la actividad de construcción y se ha ordenado a las escuelas que cambien a clases híbridas, y los niños más pequeños debían estudiar en línea.

En Bogotá, Colombia, en la última década, la ciudad de 8 millones de habitantes ha comenzado a revertir esta situación, reduciendo la contaminación atmosférica en un 24 % entre 2018 y 2024.

Parte del cambio ha sido la adopción por parte de la ciudad de la bicicleta y otros medios de transporte limpios. Actualmente, existen 560 kilómetros de ciclovías que serpentean por la ciudad, la red de ciclovías más grande de Latinoamérica. Bogotá también ha implementado discretamente 1400 autobuses eléctricos, una de las flotas de autobuses sostenibles más grandes del mundo, y hay tres nuevas líneas de teleférico (dos en construcción) para transportar a la gente hacia y desde las montañas, reportó The Guardian.

"Bogotá es un ejemplo viviente de cómo las ciudades pueden reducir la contaminación atmosférica, combatir el cambio climático y ofrecer a sus residentes un futuro más saludable", afirmó Jaime Rueda, responsable en Bogotá de Breathe Cities, una iniciativa global que ayuda a las ciudades a combatir la contaminación atmosférica.

Lorenzo Labrador, Oficial Científico de la Organización Meteorológica Mundial, ha subrayado una reducción de las emisiones en algunas partes del mundo, “particularmente en el este de China y Europa, año tras año”.

A pesar de estos logros, muy pocas ciudades del mundo tienen niveles de calidad del aire inferiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud ( OMS ) de las Naciones Unidas.

Cada vez más, otras regiones, especialmente en Asia Oriental y Meridional, pero también en Sudamérica, buscan aprender del modelo científico-normativo que ha impulsado el éxito de la Convención del Aire durante los últimos 45 años . Esta labor se ve facilitada por iniciativas como el Foro para la Cooperación Internacional sobre la Contaminación Atmosférica.

Trump revoca legislación contra gases de efecto invernadero en EU

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump revocó el jueves un texto que sirve de base para la lucha contra las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos, un giro radical al que se oponen científicos y defensores del medioambiente.

El texto, conocido como "constatación de peligro" ("Endangerment finding"), permitía toda una larga lista de restricciones medioambientales, a partir del hecho de que el cambio climático, causado por la emisión de gases de efecto invernadero, era considerado una amenaza fundamental.

Esta revocación libera a la industria automovilística de aplicar baremos estrictos en materia de emisiones de gases.

El texto fue adoptado inicialmente en 2009 por la EPA, bajo la presidencia del demócrata Barack Obama. Establece que seis gases de efecto invernadero -incluidos el dióxido de carbono y el metano- son perjudiciales para la salud y, por lo tanto, entran en el ámbito de los contaminantes regulados por la agencia federal.

Gran defensor del petróleo y el carbón, Trump ha dado marcha atrás en materia climática desde su regreso al poder en enero de 2025, multiplicando las medidas a favor de la industria de las energías fósiles.

