Diego Rivera, expresidente municipal de Tequila, tenía caja negra en la alcaldía

México ya no es neutral con Cuba, asegura Ricardo Pascoe Pierce, exembajador en La Habana

Jóvenes, principales víctimas de la narcoguerra en Sinaloa; acumula 2 mil 915 desaparecidos

Marx Arriaga acusa de corrupta a la SEP tras destitución; fue por no modificar libros de texto, señala

La Casa Blanca comparte tarjetas por San Valentín con la captura de Maduro, situación en Groenlandia y por migrantes; "capturaste mi corazón", dice

Marx Arriaga, cercano a Beatriz Gutiérrez que se rebeló a Mario Delgado; recuento de su trayectoria y escándalos

Luisa Alcalde defiende a Ramírez Cuevas tras acusaciones de Julio Scherer; "son ataques contra Morena", sostiene

Pemex regresa al mercado para pagar deuda; emite 31 mil 500 mdp

Regidora de Ocotlán renuncia tras ser captada cargando a mono araña; "fue un error, no lo minimizo y no lo justifico", dice

Una golpiza y un apuñalamiento, los casos de agresiones contra estudiantes en secundaria de Tláhuac

Atacan a balazos bar en Angelópolis, Puebla; hay tres muertos y cinco heridos

Agreden a alcaldesa Alessandra Rojo y personal de la Cuauhtémoc; señala a gente de Diana Barrios

Unas 200 mil personas se manifestaron este sábado en Múnich contra el régimen iraní, indicó a AFP la policía de la ciudad alemana, donde se celebra la , que reúne hasta el domingo a numerosos dirigentes mundiales.

Los manifestantes se dirigían a Theresienwiese, una gran plaza, constató una periodista de AFP, para reclamar la caída de la república islámica, después de la sangrienta represión de las protestas en el país el mes pasado. La policía había hecho una primera evaluación de 80 mil manifestantes.

En Múnich se encuentra este fin de semana el hijo del último sah de Irán, Reza Pahlavi, quien desde la Conferencia de Seguridad pidió al presidente estadounidense, Donald Trump, "ayudar" al pueblo iraní.

Muchos de los manifestantes en Múnich lucían precisamente la bandera iraní con un león y un sol, en vigor durante la monarquía, hasta 1979.

La víspera, Pahlavi había llamado a que se celebren nuevas manifestaciones en Irán.

En diciembre y enero, Irán se vio sacudido por unas manifestaciones que empezaron como una protesta contra la carestía de la vida, pero que pronto se convirtieron en las más enérgicas contra el poder islámico.

El gobierno iraní recuperó la iniciativa después de una feroz represión que, según entidades humanitarias fuera del país, se cobró miles de víctimas entre los manifestantes.

Al tiempo que conserva abierta la vía diplomática, Estados Unidos mantiene en la región un portaaviones, escoltado por una flotilla de navíos de combate, y el presidente Donald Trump ya dispuso el envío de un segundo portaaviones como medida de presión.

Este sábado se esperan también manifestaciones contra el régimen iraní en Toronto y Los Ángeles.

