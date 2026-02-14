El secretario de Estado, Marco Rubio, trató este sábado de serenar a sus socios europeos afirmando que Washington quiere "vigorizar" la relación transatlántica, para que una Europa "fuerte" ayude a Estados Unidos en la remodelación del orden mundial promovida por el presidente Donald Trump.

El jefe de de la diplomacia estadounidense adoptó un tono conciliador al tomar la palabra en la Conferencia de Seguridad de Múnich ante una audiencia de líderes europeos, traumatizados por el reciente afán del presidente Donald Trump de apoderarse de Groenlandia.

"No buscamos separarnos, sino vigorizar una vieja amistad y renovar la mayor civilización de la historia humana", dijo en la Conferencia de Seguridad de Múnich. "Queremos una alianza revitalizada", y "queremos que Europa sea fuerte", insistió.

En un denso discurso, Rubio disparó contra "la inmigración masiva", las políticas climáticas que "empobrecen a nuestros pueblos" y la "locura" de un libre comercio que desindustralizó a Europa y Estados Unidos "en beneficio de rivales y adversarios".

Washington actuará "impulsado por una visión de un futuro tan orgulloso, tan soberano y tan vital como el pasado de nuestra civilización", dijo.

"Y aunque estamos dispuestos, si es necesario, a hacerlo solos, preferimos y esperamos hacerlo junto a ustedes, nuestros amigos de Europa", agregó.

El secretario de Estado, que es de origen cubano y rememoró a sus ancestros españoles, arremetió duramente contra la inmigración, dos meses después de que la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de la administración Trump esgrimiera ese argumento para decir que Europa se asoma a un "borrado civilizacional".

La "inmigración masiva" es "una crisis que está transformando y desestabilizando sociedades en todo Occidente", dijo. Debemos "recuperar el control de nuestras fronteras", lo cual "no es xenofobia, no es odio, es un ejercicio fundamental de soberanía".

Críticas a la ONU

Rubio arremetió por otro lado contra la ONU, al tiempo que Washington promueve su Junta de Paz, un organismo apadrinado por Trump, que invitó discrecionalmente a decenas de países y se arroga funciones de resolución de conflictos.

"No podemos ignorar, hoy día, que en la mayoría de los asuntos más urgentes no tiene respuestas y prácticamente no ha tenido ningún rol", dijo Rubio, quien afeó a la ONU no haber parado los conflictos de Gaza y Ucrania ni el programa nuclear iraní, atacado por Israel y Estados Unidos el pasado junio.

Y sostuvo que la institución dirigida por António Guterres no hizo nada frente a la "amenaza a nuestra seguridad" planteada según él por el "dictador narcoterrorista" venezolano Nicolás Maduro, capturado por fuerzas estadounidenses el 3 de enero bajo acusaciones de narcotráfico.

El discurso de Rubio marcó un giro respecto al pronunciado un año antes, en el mismo foro, por el vicepresidente JD Vance, quien acusó a los líderes europeos de poner en peligro la seguridad del continente por su política migratoria y sus medidas regulatorias contra los discursos extremistas y de odio en las plataformas y redes sociales norteamericanas.

"Me ha tranquilizado mucho el discurso del secretario de Estado", es "un buen amigo", reaccionó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"Europa no ha hecho lo suficiente durante muchos años", abundó el primer ministro británico, Keir Starmer, quien prometió contribuir a una arquitectura común de seguridad en el continente.

"Europa es un gigante dormido", dijo Starmer en su discurso. Tenemos "enormes capacidades de Defensa", pero con planes industriales fragmentados, duplicidades en ciertas áreas, y carencias en otras. "Todo esto es muy ineficiente".

Los miembros europeos de la OTAN, salvo España, acordaron en la cumbre de junio subir a un 5% de su PIB nacional su gasto militar en Defensa, obedeciendo a la exigencia de Trump de que el Viejo Continente haga más para protegerse.

Ucrania en la mira

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, reiteró su llamado a una entrega más rápida de misiles de defensa antiaérea, al tomar la palabra este sábado ante líderes gubernamentales y jefes de defensa e inteligencia.

"La mayoría de ataques van dirigidos contra nuestras centrales eléctricas y otras infraestructuras de gran importancia. No queda una sola central en Ucrania que no haya sido dañada por los ataques rusos", dijo el mandatario, que acusó a su homólogo, Vladimir Putin, de ser un "esclavo de la guerra" que no lleva una "vida normal".

El viernes, Rusia anunció una nueva ronda de conversaciones el 17 y 18 de febrero en Ginebra con representantes de Ucrania y Estados Unidos, para tratar de encontrar una salida al conflicto, que pronto entrará en su quinto año.

Rubio dijo que no sabe si los rusos "van en serio con la idea de acabar con la guerra". Zelensky, que pide garantías de seguridad a Estados Unidos y Europa para evitar una nueva invasión rusa en el futuro, se mostró listo para "un acuerdo que traiga una paz real".

El viernes, desde la Casa Blanca, Trump instó a Zelensky "ponerse en marcha" para poner fin a la guerra. "Rusia quiere llegar a un acuerdo (...). Tiene que actuar", afirmó el líder estadounidense.

Este encuentro de Múnich también espera el sábado un discurso por videoconferencia de la ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2025, la líder opositora venezolana María Corina Machado.