Gisèle Pelicot, víctima de uno de los casos de violencia sexual más impactantes en Francia, habló por primera vez de manera pública tras el juicio que condenó a su exesposo, Dominique Pelicot, y relató cómo fue drogada durante años para que decenas de hombres la violaran mientras permanecía inconsciente.

Las autoridades le informaron en 2020 que había sido agredida más de 200 veces, luego de que la policía encontrara en el domicilio familiar cientos de videos y fotografías que documentaban los abusos.

El caso se destapó cuando Dominique Pelicot fue detenido por grabar de forma clandestina a mujeres en un supermercado del sur de Francia. Durante el allanamiento, los agentes hallaron el material que probaba que contactaba a hombres en foros de internet para que acudieran a la vivienda conyugal. En la comisaría, un oficial le mostró a Gisèle imágenes en las que aparecía inconsciente mientras era violada en su propia habitación.

“Por suerte no tengo recuerdos, porque creo que me habría suicidado. No habría sobrevivido a eso”, declaró en la entrevista al describir el impacto de verse en los videos. Recordó que tardó horas en asimilar lo que le estaban diciendo y que al principio vivió el momento en un estado de incredulidad absoluta.

Durante años, explicó, sufrió pérdidas de memoria y desmayos que médicos atribuyeron a posibles problemas neurológicos. Su esposo la acompañaba a consultas y minimizaba los síntomas.

“Confiaba tanto en él que no podía imaginar que ese hombre me estuviera manipulando”, afirmó, al recordar que incluso llegó a temer que padeciera Alzheimer.

Los abusos comenzaron en 2011, pero ella no supo lo que ocurría hasta casi una década después. La revelación no solo implicó enfrentar la traición de su pareja de 50 años, sino también el impacto devastador en su familia, que tuvo que procesar la magnitud de los hechos durante el juicio.

En el proceso judicial, varios acusados argumentaron que no consideraban que se tratara de violación porque el esposo había dado su consentimiento. Pelicot sostuvo que las pruebas presentadas —videos y fotografías— evidenciaron la violencia ejercida en su contra y cuestionó cualquier interpretación que ignore que ella estaba sedada e inconsciente.

Ahora, con la publicación de un libro y su primera entrevista extensa, aseguró que decidió contar su historia para que otras víctimas se sientan acompañadas y para dejar claro que, pese a lo ocurrido, sigue de pie y en proceso de reconstruir su vida.

gs/bmc