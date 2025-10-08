La francesa Gisèle Pelicot, convertida en un ícono feminista tras el juicio en el que enfrentó a decenas de hombres por violarla, le dijo al único acusado que aún niega haberla agredido que ella "nunca" le dio su consentimiento y que debe "asumir la responsabilidad" de sus actos.

El exesposo de esta mujer de 72 años, Dominique Pelicot, admitió haberla drogado con sedantes e invitar a desconocidos a abusar de ella durante casi una década, en un caso que conmocionó al mundo.

Un tribunal francés condenó el año pasado a Dominique Pelicot, también de 72 años, a la pena máxima de 20 años de cárcel por los hechos, y a otros 49 acusados a penas que van desde los tres a los 15 años de prisión.

Pero uno de los condenados, Husamettin Dogan, un exobrero de 44 años, afirma ser inocente. Sostiene que él es una víctima de Dominique Pelicot y ha apelado su condena, lo que llevó nuevamente a la mujer ante la corte.

En sala, la mujer desafió públicamente a sus agresores, argumentando que son los autores de la violencia sexual -y no las víctimas- quienes deben sentir vergüenza.

"¡Usted no es de ninguna manera una víctima del señor Pelicot! Asuma la responsabilidad de sus actos y deje de esconderse detrás de su cobardía", dijo la mujer en el tribunal de la ciudad de Nimes, en el tercer día del juicio de apelación.

"Yo soy la única víctima", agregó, "¿en qué momento le di mi consentimiento? Nunca", dijo.

Gisèle Pelicot, quien ha sido recibida con aplausos cada vez que llega al tribunal desde que comenzó el juicio, dijo que esperaba no volver nunca a un tribunal.

"El daño está hecho y tendré que reconstruirme desde las ruinas", dijo. "Voy por buen camino".

Gisele Pelicot ingresa a la sala del tribunal para el juicio de apelación en el caso de violación de Mazan en el juzgado de Nimes, sur de Francia, el 6 de octubre de 2025. El juicio tendrá lugar en el Tribunal de Apelación de Nimes del 6 al 9 de octubre de 2025. Solo uno de los 51 hombres condenados en Aviñón durante el primer juicio será finalmente juzgado en apelación. Los otros dieciséis que habían apelado retiraron sus apelaciones. El año pasado, Husamettin Dogan, de 44 años, fue condenado a nueve años de prisión por violar a Gisele Pelicot después de que su entonces esposo lo invitara en línea a abusar de ella. Dogan argumenta que fue engañado al creer que ella había consentido. Foto: AFP

"Llegar hasta el final"

Dogan fue condenado a nueve años de prisión en el primer juicio por violación y se arriesga a una condena de 20 años de cárcel ahora.

Ha insistido en que él no es un "violador" y que creyó que estaba participando en un juego de pareja el día de los hechos, en junio de 2019.

Pero tanto la víctima como los investigadores han destruido el argumento.

Los investigadores encontraron un total de 107 fotos y 14 videos de la noche en que Dogan visitó la casa de la pareja en un disco duro perteneciente a Dominique Pelicot.

Varias de esas grabaciones, que muestran al acusado penetrándola y forzando a una Gisèle Pelicot totalmente "inerte" a practicarle felaciones, se mostraron al tribunal el miércoles antes de que la mujer subiera al estrado. En los videos, los dos hombres susurran para no despertarla.

A pesar de las pruebas, Dogan reiteró su versión de los hechos el miércoles por la mañana, y culpó al exmarido de la mujer, diciendo que se sentía "atrapado".

"Quería parar. En un momento dado, empecé a sospechar mucho. Continué porque él me tranquilizó", dijo Dogan. "Él es el manipulador, no yo. Él fue quien me atrajo allí".

Dominique Pelicot declaró ante el tribunal el martes que Dogan había participado voluntariamente en su plan. "Nunca obligué a nadie", afirmó, y dijo que el hombre sabía que su esposa estaría "dormida" y que le hizo todo tipo de "cosas".

Gisele Pelicot, abandona el tribunal con su hijo David Pelicot. Foto: AFP

"Soy una mujer común"

Desde el primer juicio, Gisele Pelicot se convirtió en un símbolo en la lucha contra la violencia sexual y su caso provocó cambios en la legislación sobre violación en Francia.

Sin embargo, en el tribunal Pelicot dijo que no quería que se refirieran más a ella de esa manera.

"Dejen de decir que soy un ícono", dijo, "soy una mujer común que ha levantado el velo de secreto".

Reiteró que espera que compartir su historia ayude a otras víctimas a sentirse menos avergonzadas.

"Si una mañana estas mujeres despiertan y no recuerdan, pensarán en mí", dijo. Se espera que un veredicto en el caso el próximo jueves.

mcc