Berlín. Los investigadores reportaron que la alcaldesa recién elegida de una ciudad alemana, hallada en su casa con heridas de arma blanca, aparentemente fue atacada por su propia hija adolescente, y que su vida ya no corre peligro.

Iris Stalzer, de 57 años, fue elegida alcaldesa de Herdecke, en el oeste de Alemania, el 28 de septiembre y tiene previsto asumir el cargo el 1 de noviembre. La policía informó que los servicios de emergencia fueron alertados el martes, poco después del mediodía, por su hija, quien reportó que la mujer había sido gravemente herida fuera de su casa en un intento de robo.

La policía acudió a la casa de la alcaldesa electa, donde la encontraron sentada en una silla con múltiples heridas de arma blanca y determinaron que el ataque parecía haber ocurrido en el interior. Fue trasladada en helicóptero a un hospital. La policía dijo el miércoles que ahora está fuera de peligro.

Los investigadores que registraron la casa encontraron dos cuchillos y ropa, presuntamente utilizados en el ataque, y detuvieron a la hija de 17 años de Stalzer y a su hijo de 15 años. El martes por la noche, cuando fue interrogada, la alcaldesa señaló a su hija como la sospechosa, dijo el investigador policial Jens Rautenberg.

Hasta el momento, no se ha dado información sobre la naturaleza del conflicto familiar que precedió al apuñalamiento. Rautenberg se negó a comentar sobre un posible motivo en una conferencia de prensa en la cercana ciudad de Hagen, diciendo que el asunto aún está bajo investigación.

El fiscal Bernd Haldorn dijo que considera que se trata de un caso de lesiones corporales, y que la policía y los fiscales actualmente tienen la intención de liberar a los menores y ponerlos en manos de la oficina de bienestar juvenil, que decidirá sobre medidas adicionales mientras continúa la investigación.

El ataque contra Stalzer, que se produjo tras otros ataques violentos contra políticos locales en Alemania ocurridos en los últimos años, fue condenado de inmediato por el canciller Friedrich Merz y otros personajes. Pero los investigadores determinaron rápidamente el martes que no había indicios de un motivo político.

Herdecke es una ciudad de aproximadamente 23 mil habitantes y está situada en la región del Ruhr, en el oeste de Alemania, entre Hagen y Dortmund.