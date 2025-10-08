Más Información

Sheinbaum: Pese a adeudos, farmacéuticas deben de cumplir con la entrega de medicamentos; "no hubieran concursado", dice

Llegan a México los seis mexicanos detenidos en Israel; los recibe Juan Ramón de la Fuente

Van por 14 mandos de La Barredora; son objetivos prioritarios

Incidente en carretera de Tamaulipas entre civiles y militares deja 6 muertos; FGR y Defensa abren investigación

Nobel Química 2025 premia el trabajo en el desarrollo de estructuras metal-orgánicas

Alistan inhabilitar a farmacéuticas incumplidas

Morena y sus aliados en San Lázaro avalan reforma a Ley Aduanera; turnan iniciativa al Senado

Caso Guardería ABC: Detienen a Roberto Copado, exdirector de Protección Civil de Hermosillo; fue arrestado en EU

Grupo México detalla su situación financiera y calma al mercado

Marcha pro Palestina en CDMX, a dos años de la guerra en Gaza; se registran pintas y choques con policías

Inicia proceso de rehabilitación de Jazlyn, la pequeña rescatada por su abuela tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa

CDMX apoyará a joyerías vandalizadas sin seguro

Berlín. Los investigadores reportaron que la recién elegida de una ciudad alemana, hallada en su casa con heridas de, aparentemente fue atacada por su propia hija adolescente, y que su vida ya no corre peligro.

, de 57 años, fue elegida alcaldesa de Herdecke, en el oeste de Alemania, el 28 de septiembre y tiene previsto asumir el cargo el 1 de noviembre. La policía informó que los servicios de emergencia fueron alertados el martes, poco después del mediodía, por su hija, quien reportó que la mujer había sido gravemente herida fuera de su casa en un intento de robo.

La policía acudió a la casa de la alcaldesa electa, donde la encontraron sentada en una silla con múltiples heridas de y determinaron que el ataque parecía haber ocurrido en el interior. Fue trasladada en helicóptero a un hospital. La policía dijo el miércoles que ahora está fuera de peligro.

Los investigadores que registraron la casa encontraron dos y ropa, presuntamente utilizados en el ataque, y detuvieron a la hija de 17 años de Stalzer y a su hijo de 15 años. El martes por la noche, cuando fue interrogada, la alcaldesa señaló a su hija como la sospechosa, dijo el investigador policial Jens Rautenberg.

Hasta el momento, no se ha dado información sobre la naturaleza delque precedió al apuñalamiento. Rautenberg se negó a comentar sobre un posible motivo en una conferencia de prensa en la cercana ciudad de Hagen, diciendo que el asunto aún está bajo investigación.

El fiscal Bernd Haldorn dijo que considera que se trata de un caso de lesiones corporales, y que la policía y los fiscales actualmente tienen la intención de liberar a los menores y ponerlos en manos de la oficina de bienestar juvenil, que decidirá sobre medidas adicionales mientras continúa la investigación.

El ataque contra Stalzer, que se produjo tras otros ataques violentos contra políticos locales en Alemania ocurridos en los últimos años, fue condenado de inmediato por el cancillery otros personajes. Pero los investigadores determinaron rápidamente el martes que no había indicios de un motivo político.

Herdecke es una ciudad de aproximadamente 23 mil habitantes y está situada en la región del Ruhr, en el oeste de Alemania, entre y .

