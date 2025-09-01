La guerra entre los miembros de la dinastía Aguilar parece que, por fin, ha llegado a su fin.

En los últimos días, Emiliano Aguilar, y el resto de la familia, protagonizaron una serie de publicaciones en las que se evidenció la tensión y mala relación que existe entre ellos y que, una vez más, los colocaron dentro del escándalo.

Ahora, tras una ola de críticas, un comunicado de disculpas y unos mensajes filtrados, el hijo mayor de Pepe Aguilar ha decidido poner punto final a los ataques.

El conflicto inició cuando la cuenta de "El Gordo" (la mascota familiar) compartió una imagen burlándose de Emiliano; y es que, editaron una fotografía del joven para sustituirlo con el simpático perrito.

Eso bastó para que Emiliano se lanzara en contra de sus familia a quien tachó de "pocos huevos".

Emiliano Aguilar y "El Gordo" Aguilar se enfrentan en las redes. Ambos son hijos de Pepe Aguilar.

El pleito empeoró cuando su cuñado, Christian Nodal, intervino y le mandó mensajes para, entre insultos, "aconsejarlo". Emiliano le respondió publicando la conversación.

Sin embargo, horas más tarde, el rapero volvió alas redes, pero esta vez para aclarar que no seguiría alimentando el escándalo:

"A mí me vale madre lo que me digan, pero estaba pensando que después de que me tiró este wey (refiriéndose a Nodal), la neta ya no voy a decir ni v**ga. Ya dije lo que tenía que decir de estos lacras y me vale madre", expresó un video.

El mayor de los hermanos Aguilar aseguró que su decisión no venía de ninguna instrucción o amenaza, simplemente que utilizaría su tiempo a cosas mejores, como su música.

"Yo ya no voy a hablar nada más de esto, me voy a enfocar en la música. Nadie me dijo que dijera esto, no estoy amenazado. Aquí andamos a la meritita orden con ustedes", agregó.

Por último, agradeció el cariño y apoyo que ha recibido del público y los usuarios de redes sociales, quienes lo han llamado "el único Aguilar que cae bien".

¿Cómo inició el pleito entre los Aguilar?

Aunque Emiliano y Pepe Aguilar solían tener una buena relación, todo cambió en 2017, cuando el joven fue detenido en la frontera de Estados Unidos por intentar "cruzar", de manera ilegal, a cuatro ciudadanos chinos. El chico fue acusado de tráfico de personas y encarcelado.

La situación fracturó irremediablemente el trato entre padre e hijo y, desde entonces, el charro se ha mantenido alejado de su primogénito.

En diferentes entrevistas, Emiliano ha revelado que ya no sostiene ningún tipo de comunicación con su padre y que, incluso, sus hermanos (Aneliz, Leonardo y Ángela) lo han excluido.

Pero todo escaló cuando el intérprete de "Miedo" confesó que fue su exesposa, Carmen Treviño, quien lo alejó de Emiliano, pues lo separó de él siendo apenas un niño; además la acusó de vaciar la casa en la que vivían cuando aún eras pareja.

Por si esto fuera poco, el rapero ha mostrado su apoyo a Cazzu, expareja de Nodal; incluso, ha declarado públicamente que le gustaría conocerla y colaborar con ella, musicalmente hablando.

