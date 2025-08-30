Como si la polémica les hiciera falta a Los Aguilar, ahora Emiliano, el hijo mayor de Pepe Aguilar, y el perrito llamado "El Gordo", e hijo consentido del cantante, se enfrentaron en redes sociales.

Emiliano ha dado de qué hablar recientemente tras defender a su mamá Carmen Treviño, de quien Pepe habló en una entrevista con Pati Chapoy, aseguró que fue ella quien no lo dejó estar con su hijo al llevárselo a la edad de un año, y que no sólo se llevó a Emiliano, sino que también le vació la casa, y si no se llevó el carro, dijo, es porque no tenían.

Al hijo mayor de Pepe no le hizo ninguna gracia las palabras de su papá, con quien no tiene relación desde hace tiempo, incluso, no conoce a su nieta, la pequeña Ángela de más de dos años de edad.

Aunque se sabía que los cuatro hermanos Aguilar, Emiliano, Leonardo, Aneliz y Ángela, se llevaban "bien", Emiliano ha destapado que ha sido él el excluido en esa ecuación familiar, por ello, públicamente, le ha agradecido a su mamá por haberlo sacado adelante.

El hijo consentido de Pepe Aguilar entra en el pleito

Todo comenzó cuando en el perfil de Instagram de "El Gordo" Aguilar, donde tiene 126 mil seguidores, se escribió el mensaje: "Les tengo una pregunta", algo dicho por Emiliano en sus más recientes videos, grabados con una alberca de fondo, mismo fondo donde fue colocado "El Gordo".

Los comentarios y las críticas hacia la familia Aguilar, especialmente hacia Ángela no se hicieron esperar.

"El Gordo" Aguilar copió la dinámica de Emiliano, y cuestionó en redes, sin embargo, cibernautas hicieron comentarios polémicos y de hate contra la familia, especialmente en contra de Ángela.

Emiliano Aguilar respondió a la publicación con una advertencia, dijo que el perro (El Gordo) iba a estar de acuerdo con él, que pronto revelaría algo importante que dejaría a la gente con "el ojo cuadrado".

Emiliano Aguilar responde a la provocación de "El Gordo" Aguilar, el hijo consentido de Pepe Aguilar.

Luego de que la publicación en el perfil de "El Gordo" Aguilar se borrara, Emiliano reaccionó molesto.

Emiliano Aguilar responde molesto luego de que se borrara la publicación de "El Gordo" Aguilar.

