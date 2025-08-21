Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar estuvo de acuerdo con un video que retrata cómo ha sido la relación con su padre, con quien actualmente no tiene una cercanía, tampoco la tiene con sus hermanos Leonardo, Aneliz y Ángela.

Emiliano se ha abierto paso en el mundo del hip hop, y lo ha hecho sin ayuda de su padre, con quien convivió poco en el pasado; durante la adolescencia empezaron a ser más cercanos, y Pepe estuvo junto a Emiliano cuando el joven fue detenido por intentar transportar a personas de manera ilegal.

El mayor de los Aguilar ha destacado el amor y apoyo incondicional de su madre Carmen Treviño, quien aparece en dicho video que circula en redes y con el que Emiliano se conmovió.

Lee también: Emiliano Aguilar publica indirecta a Christian Nodal; fans le responden: "el único de tu familia que cae bien"

Carmen Treviño, ex de Pepe Aguilar, con su hijo Emiliano.

¿Cómo se sintió Emiliano con la ausencia en su vida de su padre Pepe Aguilar?

Recientemente, Emiliano Aguilar habló sobre el papel de su madre Carmen Treviño en su vida, enalteció su amor y le agradeció por haberlo sacado adelante, un gesto que desató los comentarios en contra de Pepe Aguilar y su labor como papá de Emiliano.

En el video que compartió Emiliano es sus redes, muestra a Pepe Aguilar con los hijos que tuvo con Aneliz, en otras escena sí aparece él en una foto familiar.

"Rompió tu corazón y ni siquiera le importó", se lee en el material que agrega:

"Pasó el tiempo y quiso mostrar ante redes una familia feliz".

Lee también: Emiliano, hijo de Pepe Aguilar, explota contra los que dicen que ya no es humilde y que se volvió presumido

El material destaca que pese a las declaraciones que ha dado Pepe Aguilar, en las que ha afirmado que quiere y que le importan por igual a sus cuatro hijos, los hechos indican que se preocupó más por sus tres hijos menores y no así por Emiliano, quien creció sin figura paterna.

"Él se aseguró que a tus hermanos jamás les faltara el amor y atención, algo que jamás te dio a ti mientras crecías", se lee.

"Casi me hace llorar este pinche video. Gracis a mi jefa por siempre estar en mi desmadre. Te quiero amá", escribió.

Lee también: Pepe Aguilar revela por qué se fracturó la relación con su hijo Emiliano: "No conozco a mi nieta porque no me habla el wey"

Emiliano ha recibido decenas de comentarios que lo apoyan y que incluso le confiesan que de los Aguilar, es él a quien consideran auténtico.

"Por eso apoya a Cazzu por que en ella ve la lucha de su mami y en INTI se ve el mismo, ojalá todos los padres ausentes algún día sientan el abandono y el daño que nos hacen a los hijos que dejan en el camino y sin importar arman de nuevo sus vidas". "Gracias por no quedarte callado y sigue brillando". "Soy esposa de un hombre con hijo, jamás lo abandonó, y como esposa NUNCA estaría con un hombre que no fuera responsable de su hij@, el vive con nosotros, es tan hijo mío como cualquiera de los que salieron de mi cuerpo, los hijos jamás se abandonan. Nunca regales tu silencio", se lee.

Lee también: Emiliano y Leonardo, hijos de Pepe Aguilar, ¡se tiran en redes!; el Día del Padre desató el conflicto

rad