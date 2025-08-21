Más Información

Muere el periodista cultural y documentalista Huemanzin Rodríguez

Bellas Artes da medalla y retrospectiva a Kiyoto Ota

Homenaje a Margit Frenk por sus 100 años

Celebran con muestra, 50 años del programa Pago en Especie

“Estamos en un mundo multidimensional en el que se  acepta todo”: Marta Minujín

Tras ser destruida por el huracán Otis, reabre librería del Fondo de Cultura Económica en Acapulco

, el hijo mayor de Pepe Aguilar estuvo de acuerdo con un video que retrata cómo ha sido la relación con su padre, con quien actualmente no tiene una cercanía, tampoco la tiene con sus hermanos Leonardo, Aneliz y Ángela.

Emiliano se ha abierto paso en el mundo del hip hop, y lo ha hecho sin ayuda de su padre, con quien convivió poco en el pasado; durante la adolescencia empezaron a ser más cercanos, y Pepe estuvo junto a Emiliano cuando el joven fue detenido por intentar transportar a personas de manera ilegal.

El mayor de los Aguilar ha destacado el amor y apoyo incondicional deque circula en redes y con el que Emiliano se conmovió.

Carmen Treviño, ex de Pepe Aguilar, con su hijo Emiliano.

¿Cómo se sintió Emiliano con la ausencia en su vida de su padre Pepe Aguilar?

Recientemente, Emiliano Aguilar habló sobre el papel de su madre Carmen Treviño en su vida, enalteció su amor y le agradeció por haberlo sacado adelante, un gesto que desató los comentarios en contra de Pepe Aguilar y su labor como papá de Emiliano.

En el video que compartió Emiliano es sus redes, muestra a Pepe Aguilar con los hijos que tuvo con Aneliz, en otras escena sí aparece él en una foto familiar.

"Rompió tu corazón y ni siquiera le importó", se lee en el material que agrega:

"Pasó el tiempo y quiso mostrar ante redes una familia feliz".

El material destaca que pese a las declaraciones que ha dado Pepe Aguilar, en las que ha afirmado que quiere y que le importan por igual a sus cuatro hijos, los hechos indican que se preocupó más por sus tres hijos menores y no así por Emiliano, quien creció sin figura paterna.

"Él se aseguró que a tus hermanos jamás les faltara el amor y atención, algo que jamás te dio a ti mientras crecías", se lee.

"Casi me hace llorar este pinche video. Gracis a mi jefa por siempre estar en mi desmadre. Te quiero amá", escribió.

Emiliano ha recibido decenas de comentarios que lo apoyan y que incluso le confiesan que de los Aguilar, es él a quien consideran auténtico.

"Por eso apoya a Cazzu por que en ella ve la lucha de su mami y en INTI se ve el mismo, ojalá todos los padres ausentes algún día sientan el abandono y el daño que nos hacen a los hijos que dejan en el camino y sin importar arman de nuevo sus vidas". "Gracias por no quedarte callado y sigue brillando". "Soy esposa de un hombre con hijo, jamás lo abandonó, y como esposa NUNCA estaría con un hombre que no fuera responsable de su hij@, el vive con nosotros, es tan hijo mío como cualquiera de los que salieron de mi cuerpo, los hijos jamás se abandonan. Nunca regales tu silencio", se lee.

