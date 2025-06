Emiliano y Leonardo Aguilar, los dos hijos varones del cantante Pepe Aguilar no pasan por su mejor momento como hermanos, al menos eso parece con las indirectas muy directas que se lanzaron en redes a raíz de un mensaje que Emiliano publicó el Día del padre, donde por cierto no felicitó a su papá Pepe Aguilar, sino a su padrastro.

Emiliano nació en 1992, fruto de la relación de Pepe Aguilar con Carmen Treviño, recientemente, el hijo de Antonio Aguilar reveló que fue la madre de Emiliano quien un día se lo llevó a Tijuana y de alguna manera puso distanciamiento entre ambos, y aunque Pepe lo buscó, no siempre su mamá se "lo dejaba ver", por lo que no tienen una relación cercana.

Aunque por un tiempo Emiliano vivió con su padre, y él lo apoyó cuando en 2017 fue detenido en Estados Unidos por intentar ingresar ilegalmente a cuatro personas de origen asiático, actualmente están distanciados; Pepe compartió que incluso no conoce a su nieta, la hija de Emiliano llamada Ángela, pues "el wey de su hijo no le habla".

Leonardo, por el contrario, es fruto de la relación entre Pepe y Aneliz, su actual esposa y con quien además procreó a Aneliz, y Ángela.

Día del padre contrapone a los hermanos Aguilar

El Día del Padre, Emiliano Aguilar, quien se abre camino en el rap, felicitó a su padrastro con un emotivo mensaje, en el que anuló a su padre biológico Pepe Aguilar.

"Feliz día del padre a la persona que me forjó que me hizo ser la persona de huevos que soy hoy ,que gracias a él supe lo que es tener un padre, te quiero un chingo adrián @tucanesmanager ya se que a veces soy un desmadre pero aquí andamos", escribió.

Lee también: Pepe Aguilar, asombrado por la situación de los migrantes en EU: "hay que hacer pacíficamente nuestra resistencia"

Mientras que Leonardo felicitó a su padre Pepe y de paso le mandó una indirecta a su hermano Emiliano:

"Quisiera decirte que de lo que más admiro de ti es tu capacidad de quedarte en silencio. No entiendo como aguantas que la gente sea tan malagradecida. Que la gente tenga tan mala memoria, que la gente piense que se merecían tu bondad, tu dinero, tu ayuda, tus consejos. A pesar de todo, sigues adelante, sigues siendo igual de dadivoso, igual de fuerte, igual de grande, igual de bueno. Ojalá un día pueda ser como tú", se lee.

Su mensaje desató comentarios en redes, entre fans y detractores de Los Aguilar:

"Qué ridículo este Leonardo, se le olvida que Emiliano tiene el mismo derecho que él, habla de malagradecido, yo no veo de dónde Emiliano lo sea, está haciendo su carrera y Leonardo vive de la sombra del papá".

Lee también: Emiliano Aguilar alza la voz contra redadas en Estados Unidos; suspende su concierto en apoyo a los migrantes

Después, Emiliano hizo un par de publicaciones en sus estados de Instagram, en una de ellas se burla, con un meme, de aquellos que se llaman "Leonardo"; en otra publicación es claro al decir: "No golpeo si no me golpean primero".

Emiliano Aguilar se burla de su hermano Leonardo.

Emiliano Aguilar no se queda callado ante las indirectas de su hermano Leonardo.

En varias ocasiones, Emiliano ha dicho que aunque por ahora está distanciado de su padre, eso no significa que no lo ame, pues lo quiere y está orgulloso del apellido Aguilar.

Lee también: Gussy Lau, ex de Ángela Aguilar, afirma que el padre de la cantante congeló su carrera; no lo llama y no lo deja trabajar

rad