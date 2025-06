Pepe Aguilar afirma que revisará el contrato de exclusividad de Gussy Lau, quien pide que le sea liberado: "no vine a esta vida a fregar a nadie" El cantante afirma que, su intención, no es tener firmado a un artista que ya no quiera trabajar con él

Pepe Aguilar y Gussy Lau trabajaron juntos en el pasado; el joven fue su compositor. Fotos: Instagram