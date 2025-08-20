Pepe Aguilar tiene un consentido entre sus herederos, y no se trata ni de Ángela, ni de Leonardo, ni de Aneliz, y menos de Emiliano, sino del más peludo de sus hijos, "El Gordo", el perrito de raza pug que acompaña a los Aguilar a donde quiera que vayan y que se ha robado por completo el corazón de Pepe.

"Él es el único hijo de mi papá que no lo ha decepcionado", reconoció Ángela, la hija menor de la familia, y quien ha estado en medio de la polémica desde que destapó su romance con el también cantante Christian Nodal.

"El Gordo" tiene alrededor de cuatro años con la familia Aguilar, ha viajado en jet privado y ha disfrutando de lujos como bocadillos y snacks durante el viaje.

Recientemente se reveló que "El Gordo" fue diagnosticado con artritis severa en la cadera.

Leonardo, Ángela y Aneliz, los hijos de Pepe Aguilar posan con "El Gordo".

Todos los Aguilar se toman foto con el "Gordo"

"El Gordo" ha desfilado en alfombras rojas junto a Pepe Aguilar, también ha aparecido en conciertos y en prácticamente donde pasa la familia Aguilar, amante de los perros.

Hasta Christian Nodal tiene su respectiva foto con el distinguido miembro de la familia Aguilar, quien por cierto tiene una cuenta en Instagram con más de 125 mil seguidores, donde comparten sus aventuras, sus outfits y las fotos con todos los miembros de la familia.

Christian Nodal, esposa de Ángela Aguilar con "El Gordo".

La vida del "Gordo" transcurre entre muchos apapachos, atenciones y lujos, trascendió que el perrito ha portado collares de lujo, uno de ellos es de piel natural con monograma de Louis Vuitton, con un precio aproximado de 321 dólares.

Entre la dieta de "El Gordo" están la carne, uvas y queso.

En su cuenta de Instagram se lee: "El más 'Perro' de los Aguilar", y por supuesto, se confirma con todas las letras que es el hijo consentido de Pepe Aguilar.

En el reciente Día del padre, "El Gordo" le dedicó un mensaje muy especial a su padre Pepe.

"Eres dueño de todos los medios, los escenarios, los éxitos y hasta de los chismes… pero yo soy el verdadero protagonista de tus redes. Gracias por ser el mejor papá perruno del mundo, por las croquetas a deshoras, los paseos VIP y por dejar que te robe cámara (y cama). Te amo con todo mi corazón. Tu hijo favorito: El Gordo".

rad