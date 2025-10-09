El Tribunal de Apelación de Nimes, al sur de Francia, condenó a Husamettin Dogan a 10 años de prisión, uno más que en primera instancia, por haber violado a Gisèle Pelicot aprovechando que su entonces marido, Dominique Pelicot, la había drogado con somníferos la noche del 28 al 29 de junio de 2019.

La corte endureció así la condena de hace un año que ya obtuvo en primera instancia este hombre de 44 años, padre y obrero de profesión, el único que recurrió la sentencia en la que también fueron declarados culpables 50 hombres más por agresión sexual y violación bajo sumisión química.

Previamente, la fiscalía había pedido 12 años de prisión para este sujeto, al considerarlo culpable de participar en una acción colectiva de "destrucción masiva" de la mujer.

Dogan fue condenado en diciembre pasado a nueve años de prisión. "Nunca quise hacer daño a esta mujer", reiteró el hombre de 44 años en sus últimas palabras ante el tribunal.

Los tres magistrados y los nueve miembros del jurado popular se retiraron a continuación a deliberar para luego anunciar su veredicto.

Es Husamettin D., de 44 años, el único que se acogió a su derecho a recurrir la primera sentencia, por la que fue condenado a nueve años de prisión.

Acusado dice que fue manipulado por esposo de Gisèle Pelicot

Con la postura de Dogan, "que no quiere asumir responsabilidades", "esta pena de 12 años que se pidió [en primera instancia] cobra todo su sentido", aseguró poco antes el fiscal, Dominique Sié.

El acusado defiende que fue manipulado en 2019 por el entonces marido de la víctima, Dominique Pelicot, a quien la justicia condenó a 20 años prisión por drogarla para dormirla y violarla junto a desconocidos entre 2011 y 2020.

La defensa sostuvo en sus alegatos finales que su cliente creía participar en una fantasía de una pareja libertina. "En [el concepto] libertino, hay libertad: todo es concebible, todo se puede transgredir", dijo su letrado Jean-Marc Darrigade.

Gisèle Pelicot llega al tribunal penal donde su ex marido Dominique Pelicot es juzgado, en Aviñón, sur de Francia, el 16 de diciembre de 2024.

La otra abogada defensora, Sylvie Menvielle, recordó que Dogan nunca volvió al domicilio de los Pelicot, al contrario que otros condenados en diciembre, lo que en su opinión muestra que "no tenía intención de cometer una violación".

Sin embargo, durante el juicio iniciado el lunes, el investigador jefe del caso, Jérémie Bosse-Platière, consideró que era "plenamente consciente", una hipótesis confirmada por el propio Pelicot.

El tribunal también proyectó videos de los hechos. Varias de esas 14 grabaciones, encontradas en un disco duro del ahora exmarido, muestran al acusado forzando a una Gisèle Pelicot totalmente "inerte" a practicarle felaciones y penetrándola.

Gisele Pelicot ingresa a la sala del tribunal para el juicio de apelación en el caso de violación de Mazan en el juzgado de Nimes, sur de Francia, el 6 de octubre de 2025.

Este exobrero de la construcción es un hombre "totalmente responsable de sus actos", que "negó la humanidad de la señora Pelicot" y "participó como todos los demás en una obra de destrucción masiva de una mujer abandonada a merced".

¿"Consentimiento"?

"¿En qué momento le di mi consentimiento? Nunca", "asuma la responsabilidad de sus actos y deje de esconderse detrás de su cobardía", le urgió el miércoles la víctima de 72 años, indignada porque el acusado no se considere un violador.

El fiscal abundó en esta línea en su dura intervención final: "Los actos sexuales cometidos sobre una persona dormida constituyen violación porque la víctima no estuvo en condiciones de expresar su consentimiento".

Dominique Pelicot durante su juicio en el que se le acusa de drogar a su esposa, Gisele Pelicot.

Este caso conmocionó al mundo. Además de Dominique Pelicot, los magistrados condenaron en diciembre a 50 hombres a entre 3 y 15 años de prisión por violación o agresión sexual. Solo Dogan mantuvo su recurso.

Al renunciar a un primer juicio a puerta cerrada en Aviñón para que "la vergüenza cambie de bando", Gisèle Pelicot, reconocible por su cabello pelirrojo corto y sus gafas de sol, se convirtió en un icono feminista mundial.

"La vergüenza aún no ha cambiado de bando. La sociedad, tal vez, lo está haciendo en el marco de esta conciencia colectiva", dijo a la víctima el representante del ministerio público.

El juicio contra Dominique Pelicot y otros 50 acusados de haber violado bajo los efectos de somníferos a la exmujer del primero, Gisèle (en la imagen), a lo largo de diez años, entra en la recta final con los últimos interrogatorios.

Este juicio, que ha trascendido las fronteras de Francia, ha generado intensos debates sobre la violencia sexual, el consentimiento, la sumisión química o incluso la definición jurídica de la violación.

