Pachuca.- El alcalde de Zacualtipán, Hidalgo, Amado Pérez, rechazó las acusaciones en su contra presentadas desde 2023, en las que se le señala por abuso sexual ocurrido en el Estado de México. Afirmó que se trata de una campaña orquestada en su contra con fines políticos.

El edil dio a conocer los hechos en los que se encuentra involucrado y aseguró que se trata de un delito fabricado, en el que las propias autoridades han señalado que no existen elementos para acreditar modo, tiempo y lugar.

Explicó que las acusaciones surgieron después de haber obtenido el triunfo en la alcaldía, en que, dijo, inicialmente se buscó anular la elección y, de manera paralela, inició un proceso por presunta violación en su contra. Indicó que de este último asunto ni siquiera tenía conocimiento, hasta que el entonces alcalde Edgar Moreno comentó que no llegaría a rendir protesta porque “irían por él”.

Los hechos se remontan a febrero de 2023, en que, de acuerdo con la denunciante identificada con las iniciales D. M. S., alrededor de las ocho de la noche el edil acudió a su domicilio, después de cenar juntos en un lugar público y, tras una discusión, sacó un arma y abusó de ella.

La denunciante afirmó también que mantenía una relación de cuatro años con el alcalde, pese a que éste estaba casado. Sin embargo, Pérez, acompañado de su defensa legal, rechazó esa versión, además sostuvo que ese mismo día se encontraba en su domicilio en la celebración del cumpleaños de su hija mayor, por lo que cuenta con testigos y material videográfico.

De esta manera, sostuvo que resulta imposible ubicarlo en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, como refiere la denuncia, ya que permaneció en Hidalgo durante toda la jornada. Ante ello, indicó que el juez de control rechazó girar la orden de aprehensión solicitada en su contra al considerar que no había elementos.

No obstante, la denunciante amplió su declaración y agregó que el 28 de agosto de 2024 también había acudido a su domicilio alrededor de las siete de la noche, donde intentó entrar por la fuerza y nuevamente sacó un arma.

En ese caso, la acusación igualmente fue desechada, pues el alcalde aseguró que en ese momento se encontraba en el proceso de entrega-recepción de la administración municipal, lo que consta en un acta fechada a las 19:45 horas, en la que recibía la Dirección del Deporte.

dmrr/cr