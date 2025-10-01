Pachuca.– Al considerar que en Hidalgo hay entre tres mil 500 y cinco mil niños susceptibles de ser captados por el crimen organizado, la diputada de Movimiento Ciudadano, Karla Perales, presentó ante el pleno del Congreso de esta entidad una iniciativa con proyecto de decreto para Prevenir, Atender y Erradicar el reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes por grupos criminales.

De acuerdo con la legisladora, a pesar de que el delito ya se encuentra tipificado en el estado, falta capacitación y voluntad institucional, ya que los casos suelen clasificarse como trata de personas o corrupción de menores, lo que deja sin protección a las víctimas.

Resaltó que, en 2020, en Hidalgo se tenía una población de entre cero y 17 años que oscilaba entre tres mil 400 y cinco mil 882 menores susceptibles de ser reclutados por grupos delictivos. Indicó que esto equivalía, en ese momento, a entre 3.5 y 6.1 personas por cada mil en ese rango de edad.

De esta manera, Hidalgo se mantenía en la posición 13 a nivel nacional en riesgo de reclutamiento; sin embargo, las actualizaciones —de las cuales no dio cifras— señalan que la población en riesgo se ha incrementado.

La legisladora manifestó que el problema no se resuelve únicamente con penas de cárcel o medidas punitivas, sino al cerrar las brechas de desigualdad que expulsan a niños y niñas de las escuelas y los colocan en situación de vulnerabilidad. Los menores, dijo, son víctimas al ser utilizados en actividades ilícitas, como el halconeo o la venta de estupefacientes.

Karla Perales, presentó ante Congreso la iniciativa para Prevenir, Atender y Erradicar el reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes por grupos criminales (01/10/2025). Foto: Especial

La propuesta busca crear un Comité para la Prevención, Atención y Erradicación del Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes, con carácter colegiado y encargado de coordinar acciones interinstitucionales.

Se plantea además la creación de un registro estatal, dependiente de la Procuraduría de Justicia, que integre la información sobre los casos detectados. “No se puede permitir que la niñez sea reclutada por los delincuentes”, advirtió

A nivel nacional, la Red por los Derechos de la Infancia estima que entre 250 mil y 500 mil niñas, niños y adolescentes se encuentran en riesgo de ser reclutados.

