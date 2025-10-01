Ciudad Victoria.- Durante su mensaje en el evento “Tres años de memorias de una transformación”, el gobernador Américo Villarreal Anaya destacó que Tamaulipas ha experimentado la disminución de la pobreza más significativa de su historia, y que el homicidio en el estado ha caído un 59 por ciento.

El mandatario estatal llegó al Teatro Amalia González Caballero de Castillo Ledón acompañado de su esposa, la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, María de Villarreal.

Villarreal ofreció un recuento de los compromisos cumplidos, a la mitad del camino del inicio de su administración, ante representantes de sectores productivos de la entidad, las y los legisladores estatales y federales, dirigentes empresariales, mandos de las Fuerzas Armadas, alcaldesas y alcaldes, funcionarios estatales y federales, así como los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial de Tamaulipas.

Villarreal ofreció un recuento de los compromisos cumplidos en su mensaje de tres años de gobierno (01/10/2025). Foto: Especial

En su mensaje, señaló que Tamaulipas ha experimentado la disminución de la pobreza más relevante de su historia, con uno de los mejores desempeños entre las entidades del país, especialmente en lo que se refiere a la pobreza extrema.

"De 102 mil personas en 2022, y de acuerdo con la última medición, nos quedan 52 mil en dicha condición, y seguimos trabajando por ellos", afirmó.

En materia de seguridad, el gobernador dijo que Tamaulipas es uno de los cuatro estados que han logrado disminuir en más del 50 por ciento los delitos de alto impacto, destacó el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.

Villarreal Anaya citó la creación de la Guardia Estatal, que al día de hoy cuenta con un estado de fuerza de 5 mil 900 elementos (01/10/2025). Foto: Especial

En estos tres años, especificó, los delitos han mostrado un franco descenso, ya que "el homicidio en Tamaulipas ha caído 59 por ciento, el secuestro en 86 por ciento, la extorsión en un 21 por ciento y la mayor reducción de los delitos se ha alcanzado en delitos de robo a casa habitación y transeúntes".

Al reiterar que su compromiso más firme es mejorar la seguridad y construir la paz, el mandatario se refirió al cambio radical en la estrategia de seguridad en la entidad y a la coordinación con la Federación.

Villarreal Anaya citó la creación de la Guardia Estatal, que al día de hoy cuenta con un estado de fuerza de 5 mil 900 elementos. También mencionó que, en tres años, se han adquirido 680 unidades y se ha formado a 9 mil 042 elementos.

Indicó que actualmente hay más de 4 mil 500 cámaras de vigilancia, además de otras 350 de última generación que se han instalado recientemente.

