Ciudad Victoria.- En sesión pública y solemne del Congreso del Estado hoy rindieron protesta los nuevos integrantes del Poder Judicial de Tamaulipas.

La toma de protesta se dio ante miles de invitados reunidos en el Polyforum Victoria, incluidos familiares y amigos, representantes de la sociedad civil, líderes sociales y empresariales, así como congresistas y diplomáticos norteamericanos.

El diputado presidente del Congreso del Estado, Humberto Prieto Herrera, señaló a los 147 jueces, juezas, magistrados y magistradas, que el Congreso acompañará la consolidación de la reforma con lo que les corresponde, con marcos normativos claros, presupuestos responsables y ejercicios de rendición de cuentas que fortalezcan al Poder Judicial, sin invadir su autonomía.

“Cuentan con el respeto de este Congreso y con nuestro compromiso de trabajar juntos por una justicia moderna, transparente y eficaz”, ofreció Prieto Herrera.

Afirmó que la transformación fue posible gracias al liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien presentó la iniciativa de reforma judicial, así como al trabajo coordinado entre los tres Poderes del Estado y los Comités de Evaluación, encargados de asegurar un proceso transparente, técnico y con piso parejo para todas y todos los aspirantes.

El presidente del Congreso reconoció la suma de los tres Poderes del Estado, y destacó que los diputados aprobaron la iniciativa del gobernador Américo Villarreal para elegir al total de las personas juzgadoras, porque entendieron que fortalecer la independencia judicial exige una fuerte legitimidad democrática.

“Cuando los quieran presionar los de siempre -recomendó a los y las nuevas titulares de juzgados y magistraturas-, recuerden este día y recuerden a quién se deben: al pueblo que los eligió”, expresó el diputado morenista.

“A las y los nuevos juzgadores, les pedimos que expliquen cada sentencia sin jerga innecesaria; que el debido proceso camine a la par de la justicia pronta”, subrayó el diputado presidente.

La magistrada presidenta electa del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Tania Gisela Contreras López, sostuvo que este acto no es solo el inicio de una administración, sino la refundación de un poder al servicio del pueblo, sustentado por primera vez en el mandato ciudadano.

Rinden protesta 147 jueces, juezas, magistrados y magistradas (30/09/2025). Foto: Especial

“Durante décadas, el acceso a la justicia estuvo reservado a quienes podían pagarla o influirla. Hoy estamos aquí porque el pueblo decidió recuperar ese derecho. No venimos a ocupar un cargo, venimos a encabezar una causa: devolverle a la justicia su valor, su fuerza transformadora y su lugar como pilar de la dignidad humana”, dijo Contreras.

Ofreció construir un nuevo modelo de justicia, donde cada sentencia sea una piedra firme en el puente que una a Tamaulipas con el futuro que merece.

El gobernador Américo Villarreal Anaya celebró este proceso como la materialización del artículo 39 constitucional, que reconoce al pueblo como el origen de todo poder público.

“Obedecimos la voluntad soberana del pueblo, un pueblo que, basado en sus leyes, modificó un poder en su reclamo de justicia”, agregó.

El mandatario estatal recordó que Tamaulipas fue pionero al llevar a cabo elecciones concurrentes para renovar al cien por ciento de las personas juzgadoras del estado.

Reconoció también la participación responsable de los tres Poderes del Estado: este momento quedará grabado para la posteridad como la imagen inédita de un tribunal renovado, una legislatura legítima y un Poder Ejecutivo respetuoso de la soberanía popular.

“La sociedad tamaulipeca demanda pasos firmes y hacia adelante, para tener, en resumen, un Estado de Derecho pleno. Para eso fueron elegidos y a eso se deben”, señaló.

