Guaymas, Sonora.- Un hombre de 35 años de edad fue por agredir verbalmente a su madre y amenazarla de muerte en forma constante.

La Fiscalía de Sonora informó que durante la audiencia de formulación de imputación, se logró la vinculación a proceso de Ramsés René “N”, señalado como probable responsable del delito de .

Además, se le decretó la medida cautelar de prisión preventiva justificada y se dio un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Se estableció en la carpeta de investigación que el día 20 de septiembre de 2025, aproximadamente entre las 11:10 y 11:30 horas, Ramsés René “N” se encontraba en su domicilio en la colonia Punta Arena, en Guaymas, Sonora; junto con su madre, la hoy víctima, a quien le causó un maltrato verbal y psicoemocional, diciéndole diversas ofensas y amenazándola de muerte si salía del inmueble.

Una vez interpuesta la denuncia correspondiente, se iniciaron los actos de investigación que llevaron a la obtención de lapor parte del Juez, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se encargó de cumplimentar la misma y se dio paso a la audiencia donde se lograron las resoluciones judiciales ya citadas.

