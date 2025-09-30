La presencia de los huracanes Imelda y Humberto en el Atlántico podrá ocasionar que se produzca el fenómeno meteorológico conocido como Efecto Fujiwhara.

De acuerdo con el sitio de meteorología Ventusky, en las próximas horas el Atlántico será testigo de una fusión única de dos ciclones tropicales ya que Humberto e Imelda se unirán en un solo sistema mañana y luego se debilitarán gradualmente sobre el Atlántico.

“Gracias a esta fusión, el territorio continental de Estados Unidos no se verá afectado y la temporada de huracanes continuará en un modo relativamente tranquilo”, indica Ventusky.

In the coming hours, the Atlantic will witness a unique merger of two tropical cyclones. 🤗 #Humberto and #Imelda will join into a single system tomorrow and then gradually weaken over the Atlantic (see video): https://t.co/OgnKkuBH13 Thanks to this merger, the U.S. mainland will… pic.twitter.com/TxkMDkAy4i — Ventusky (@Ventuskycom) September 30, 2025

De acuerdo con la agencia AP, actualmente las bandas exteriores del huracán Humberto azotan Bermuda mientras se acerca al pequeño territorio británico, con el recién formado huracán Imelda siguiéndolo de cerca.

Por lo anterior, se emitió un aviso de huracán para la isla, ubicada en el Atlántico norte, ya que los meteorólogos advirtieron sobre mares peligrosos, fuertes vientos y lluvias intensas.

¿Qué es el efecto Fujiwhara?

El efecto Fujiwhara se presenta cuando dos huracanes interactúan entre sí y giran en torno a un centro en común, plasmando visualmente en el océano una intensa danza en sintonía.

Esta cercanía podría desembocar en tres eventuales escenarios.

El primer posible encuentro aparecería cuando el huracán más pequeño chocará con el vórtice del de mayor intensidad y lo absorbiera

El segundo se suscitaría cuando los huracanes escalarán a un nivel mayor y se fusionaran para aumentar su fuerza

La última posible colisión se produciría cuando ambos sistemas se girarán mutuamente durante un tiempo para después desviarse y cambiar sus trayectorias.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL