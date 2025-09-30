La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó sobre la formación de la Tormenta Tropical Octave a partir de la depresión tropical Quince-E en el océano Pacífico.

El centro del fenómeno se localiza a mil 495 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Presenta vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 7 km/h.

De acuerdo con la Conagua, debido a su distancia y trayectoria, el sistema no representa peligro para el territorio mexicano.

