La Tormenta Tropical Imelda se intensificó a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

A través de su reporte de las 6:00 horas, se informó que el centro del fenómeno se localiza a 290 km al norte de Isla Gran Abaco, Bahamas, y a mil 320 km al noreste de Cabo Catoche, Quintana Roo.

Presenta vientos máximos sostenidos de 120 km/h, rachas de 150 km/h y se desplaza hacia el noreste a 11 km/h.

La Comisión señaló que, debido a su distancia y trayectoria, Imelda no representa peligro para el territorio nacional.

“Imelda” deja dos muertos en Cuba

Este lunes, al menos dos personas fallecieron a causa de las fuertes lluvias provocadas por la tormenta Imelda en la región este de Cuba, que han dejado miles de desplazados, inundaciones, deslaves, desbordamiento de ríos y áreas incomunicadas.

El primer ministro, Manuel Marrero, lamentó "el fallecimiento de dos personas" en un mensaje en redes sociales. El jefe del Gobierno insular pidió "al pueblo mantenerse informado y sumarse a la recuperación en cuanto sea posible".

Las provincias más afectadas son Santiago de Cuba -segunda en importancia- y Guantánamo.

