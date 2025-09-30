Cuernavaca, Mor.- Desde 2023 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realiza una auditoría forense a los Servicios de Salud Morelos (SSM), por el presunto desvío de recursos millonarios en medicamentos durante la administración del exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

En este contexto, el secretario de Salud, Mario Ocampo Ocampo, pidió esperar los resultados de la auditoría para emitir un pronunciamiento.

Ocampo se refirió a la investigación luego de trascender una presunta red de farmacéuticas que firmó contratos con el gobierno de Cuauhtémoc Blanco sin entregar insumos a hospitales en Morelos. En estas publicaciones se menciona a Cristhian Carmona, actual secretario ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Cuernavaca.

“La auditoría forense no solo se hace al interior de los Servicios de Salud sino que a las empresas y se va hasta el fondo, por eso es una auditoría larga y complicada, y pido esperar a los resultados”, expresó el secretario de Salud.

Sobre este tema el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, dijo que Carmona ingresó a la administración este año y de lo que haya existido previo o si representa una empresa farmacéutica, o si tuvo contratos con gobierno del Estado no es un tema inherente al Ayuntamiento.

Aseguró que tiene experiencia en el ramo de análisis de datos y es lo que cuenta para él, por eso seguirá trabajando en el Ayuntamiento, y que las autoridades realicen la investigación.

“No tenemos motivo para pedirle la separación del cargo y lo demás tiene que ver con ser proveedor, si es que existen los contratos donde él aparezca y demostrar que entregó el material que le fue adquirido; él cumple con su trabajo”, indicó Urióstegui Salgado.

