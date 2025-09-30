El director del Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI), Luis Enrique Hernández Segura, informó que el Gobierno del Estado brindará todo el apoyo para la familia de Miguel Ángel García, el migrante de origen potosino que falleció luego de resultar herido el 24 de Septiembre por disparos de arma de fuego mientras se encontraba bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos de América, mejor conocido como ICE.

Hernández Segura lamentó que luego de días de estar convaleciente tras los sucesos, en connacional potosino finalmente perdió la vida este día, por lo que en cuanto se tuvo conocimiento se entró en contacto con la señora María Hilaria García Hernández, madre del hoy occiso, para darle las condolencias a nombre del gobernador Ricardo Gallardo Cardona y reiterarle el apoyo en todo lo que pudiera necesitar.

Detalló que gracias a las gestiones del IMEI de la mano con la Secretaría de Relaciones Exteriores se logró que las autoridades estadounidenses permitieran otorgar un permiso especial a García Hernández para ingresar a los Estados Unidos para reconocer el cuerpo y despedirse de su hijo, quien será enterrado en la ciudad de Arlington, Texas.

Explicó que la propia señora María Hilaria García Hernández había sido también detenida por ICE apenas hace unos meses y fue repatriada a México, por lo que dado este antecedente tenía prohibido ingresar de nueva cuenta al vecino país del norte, sin embargo, gracias a las gestiones que se hicieron y a la sensibilidad de las autoridades de aquel país se logró que le otorgaran este permiso especial.

Cabe recordar que fue el miércoles de la semana pasada cuando un tirador solitario identificado como Joshua Jahn abrió fuego en contra de las instalaciones de ICE en la ciudad de Dallas, Texas, lo que derivó en que aunque el ataque estaba dirigido presuntamente en contra de los agentes de inmigración, varios de los detenidos resultaron heridos, entre ellos, el potosino de 32 años y que arribó a los Estados Unidos junto con sus padres hace más de 20 años cuando aún era menor de edad.

El potosino recibió cuatro disparos uno de ellos en el cuello, aún así permaneció casi una semana hospitalizado luchando por su vida hasta que finalmente falleció este martes, dejando en viudez a su esposa y sus cuatro hijos.

