Suman 20 los muertos bajo custodia del ICE en un año; 6 eran mexicanos

La presidenta ofreció el apoyo de su gobierno a la familia del migrante mexicano , quien falleció tras seis días en coma a consecuencia del ataque armado ocurrido en el centro de procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Dallas, Texas, para presentar una denuncia en ese país por ese hecho.

En conferencia de prensa matutina, la Mandataria federal señaló que se está en contacto con los familiares del paisano para ofrecerle tanto apoyo moral como económico y legal.

"Sí, incluso se hicieron todos los trámites para que su madre pudiera estar allá y se está en contacto con la familia, en todos los sentidos, tanto apoyo económico, moral y si quieren presentar una denuncia, darles todo el apoyo".

Ayer, familiares de un segundo en un ataque a una oficina de inmigración en Dallas la semana pasada, informaron que falleció.

En un comunicado compartido por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), la familia confirmó que Miguel Ángel García-Hernández, de 32 años, sucumbió a sus heridas después de ser retirado del soporte vital.

El mexicano fue uno de los heridos de bala en el ataque del 24 de septiembre a una instalación de Inmigración y Control de Aduanas en Dallas. Ese ataque dejó a un hombre muerto y a otros dos detenidos gravemente heridos.

