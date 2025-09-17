Más Información

FOTOS: El antiguo Centro SCOP se encuentra en el abandono y sus grandes murales a la deriva

FOTOS: El antiguo Centro SCOP se encuentra en el abandono y sus grandes murales a la deriva

Editoriales independientes tomarán la Casa del Lago

Editoriales independientes tomarán la Casa del Lago

El Centro SCOP, obra en el abandono a 8 años del terremoto que lo arruinó

El Centro SCOP, obra en el abandono a 8 años del terremoto que lo arruinó

"De profundis", doloroso testimonio escrito por Oscar Wilde, cobra vida en el teatro como parte del Festival Cultura UNAM

"De profundis", doloroso testimonio escrito por Oscar Wilde, cobra vida en el teatro como parte del Festival Cultura UNAM

De "Terra Nostra" a "Temporada de huracanes", celebran la literatura mexicana

De "Terra Nostra" a "Temporada de huracanes", celebran la literatura mexicana

México condena subasta de 47 objetos patrimoniales en Estados Unidos

México condena subasta de 47 objetos patrimoniales en Estados Unidos

Las autoridades estadounidenses arrestaron a un sospechoso por el robo de discos de con canciones inéditas y otros documentos relacionados con su gira Cowboy Carter, ocurrido en julio de este año.

Este miércoles, la cadena ABC News informó que el presunto involucrado fue identificado como Kelvin Evans, acusado de allanamiento de vehículo con intención de cometer un robo y de violación de libertad condicional. La policía de Atlanta detalló que ninguna de las pertenencias de la artista que se encontraban en el auto han sido recuperadas.

Foto: Instagram
Foto: Instagram

¿Cómo ocurrió el robo?

Según la policía local, el 8 de julio recibieron un reporte en el Krog Street Market. Al llegar, encontraron que una camioneta Jeep Wagoneer, rentada por el equipo de la cantante, había sido forzada durante una breve parada en el centro gastronómico.

Lee también:

El coreógrafo Christopher Grant y el bailarín Diandre Blue informaron que estacionaron el vehículo para comer algo y, al regresar, descubrieron el cristal roto y la desaparición de dos maletas.

En su declaración, ambos señalaron que en el equipaje robado se encontraba material clave para la gira: discos duros con música inédita, aparatos electrónicos, listas de canciones y grabaciones de los espectáculos.

Las autoridades iniciaron la búsqueda de computadoras y AirPods, lo que permitió localizar parte del equipo y obtener dos huellas dactilares. Además, las cámaras de seguridad del lugar captaron el momento del robo.

Lee también:

El incidente ocurrió un día antes de los conciertos en Atlanta, pero no afectó las siguientes presentaciones. Las cuatro fechas programadas en el Mercedes-Benz Stadium, 10, 12, 13 y 14 de julio, se llevaron a cabo con éxito. Beyoncé logró agotar las entradas de todas las funciones apenas una hora después de que salieran a la venta en abril.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Donald Trump lanza inapropiado piropo a Kate Middleton frente a William y Melania; así reaccionaron. Foto: AFP

Donald Trump lanza inapropiado piropo a Kate Middleton frente a William y Melania; así reaccionaron

Ana Bárbara sale a la defensa de Ángela Aguilar por ataques en redes: "Qué les valga, me parece agresivo". Foto: AFP / IG

Ana Bárbara defiende a Ángela Aguilar de ataques en redes: "¡Ya bájenle… me duele en el alma!"

Melania deslumbra en Reino Unido: impacta con lujoso atuendo y evita hacer reverencia a Kate Middleton. Foto: AP

Melania deslumbra en Reino Unido: impacta con lujoso atuendo y evita hacer reverencia a Kate Middleton

Christian Nodal es acusado de bloquear conciertos de Cazzu en México: ¿celos o estrategia? Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP/Instagram

Christian Nodal es acusado de bloquear conciertos de Cazzu en México: ¿celos o estrategia?

Candice Swanepoel deja a sus fans sin palabras con vestido lencero sin ropa interior. Foto: AP

Candice Swanepoel deja a sus fans sin palabras con vestido lencero sin ropa interior