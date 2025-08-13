Más Información

Beyoncé Knowles-Carter, mejor conocida como , estuvo entre las seis personas que ganaron el premio a mejor vestuario para un programa de variedades para un programa de variedades, no ficción o reality por "Beyoncé Bowl”.

Su espectáculo de medio tiempo, realizado el pasado 25 de diciembre de 2024, tuvo temática cowboy y se presentó durante el juego de la NFL de Navidad transmitido por Netflix, entre los Ravens de Baltimore y los Texans de Houston.

¿Qué canciones hubo durante el “Beyoncé Bowl”?

El espectáculo, celebrado en su ciudad natal de Houston, marcó el debut en vivo de canciones de su álbum "Cowboy Carter", donde interpretó temas como:

  • “16 Carriages”
  • “Blackbiird” con Tanner Adell, Brittney Spencer, Tiera Kennedy y Reyna Roberts
  • “Ya Ya”
  • “My House”
  • “Sweet Honey Buckiin'” con Shaboozey
  • “Levii’s Jeans”
  • “Jolene”
  • “Texas Hold ‘Em” con Blue Ivy

¿Por qué Beyoncé ganó un premio Emmy?

Este Emmy es especial porque es el primero que la artista suma a su extensa lista de galardones. Beyoncé había sido nominada diez veces sin lograr la victoria, hasta ahora. La estrella pronto podría integrarse a la lista de artistas que han obtenido el EGOT: Emmy (televisión), Grammy (música), Oscar (cine) y Tony (teatro), junto con sus 35 Grammy.

Sin embargo, la intérprete de “Crazy in love” aún necesita un Tony y un Oscar para completar el cuarteto de premiaciones. Este reconocimiento destaca entre sus 25 años de carrera profesional en el mundo de la música.

El premio fue uno de los pocos llamados Emmy con jurado, anunciados el martes, que se determinan fuera del proceso de votación regular y se entregan a los comités, sin nominados oficiales.

Por lo general, son altamente técnicos; varios involucran elementos individuales del proceso de animación y rara vez se otorgan a nombres de famosos. Se anuncian con anticipación y se entregarán en la ceremonia de los Emmy de Artes Creativas el próximo mes.

también está nominada como productora de "Beyoncé Bowl" y a mejor dirección de un especial de variedades. Su esposo, Jay-Z, compite contra ella como productor ejecutivo del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Kendrick Lamar.

