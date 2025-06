Beyoncé vivió minutos de tensión durante el concierto que ofreció este fin de semana en Houston, luego de que una falla técnica casi la hiciera caer desde varios metros de altura.

Todo ocurrió este sábado 28 de junio, mientras interpretaba “16 Carriages” en el NRG Stadium. Como parte del show, la estrella pop se disponía a recorrer el recinto sobre un coche flotante; sin embargo, lo que debía ser un paseo espectacular se convirtió en uno de terror.

Y es que, el vehículo se detuvo y comenzó a inclinarse peligrosamente frente a los miles de asistentes que miraban con preocupación.

La cantante vivió momentos de terror en uno de sus conciertos. Foto: Captura de pantalla.

Lee también Mamá de Beyoncé revela que fue diagnosticada con cáncer de mama

Con voz calmada, para no alterar al público, Beyoncé pidió a su equipo detener el show: "Alto, alto, alto", dijo sujetándose de los cables de seguridad. Segundos después agradeció a los fans por su asistencia y paciencia, en lo que los técnicos bajaban lentamente el coche hasta el escenario.

Una vez que estuvo en tierra firme y después de una breve revisión, la cantante reaunudó el concierto sin ningún otro tipo de incidente.

Ya para el final del show, la intérprete de "Crazy in love" revivió la falla y dedicó un mensaje a sus seguidores: "Si alguna vez caigo, sé que ustedes me atraparían", expresó.

El momento se volvió viral en las redes sociales, desatando todo tipo de comentarios. Algunos aplaudieron la profesionalidad de la cantante, pues a pesar del peligro jamás se alteró; mientras que otros lamentaron que se haya puesto en tal peligro:

"¿En peligro? Sí. ¿Desafinada? Nunca", "Ella es una profesional. Me sorprende lo mucho que siguió cantando", "Esa parte no es necesaria para futuros shows", "¿Me están diciendo que siguió como si nada?", "Estoy tan feliz de que esté sana y salva. Por favor que ya no use el auto", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Por su parte, la empresa detrás de la producción, Parkwood Entertainment, confirmó que se trató de un “desperfecto técnico”, sin consecuencias mayores. No hubo heridos y el espectáculo pudo continuar casi sin demoras.

Lee también Beyoncé es la reina de los Grammy