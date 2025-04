La diseñadora Tina Knowles, madre de la cantante Beyoncé, compartió recientemente una de las experiencias más personales y desafiantes de su vida: el cáncer de mama.

Knowles reveló que fue diagnosticada con esta enfermedad en julio de 2024, cuando los médicos detectaron un tumor en fase 1 en su seno izquierdo. Gracias a que se trató de una detección oportuna, pudo iniciar el tratamiento adecuado y actualmente se encuentra libre de cáncer.

La desafortunada noticia llegó poco tiempo después de que, junto a su hija, lanzara una línea de productos para el cuidado capilar.

Tina recuerda que la situación pudo haber sido más grave, ya que por descuido retrasó sus revisiones médicas de rutina. Durante ese tiempo, no notaba síntomas visibles que encendieran alguna alarma. “Olvidé que no fui a hacerme la prueba dos años antes de lo que creía. Llegó la pandemia, me llamaron y me cancelaron la cita. Me dijeron: ‘Te llamaremos cuando volvamos a hacer las pruebas’. Y pensé que ya lo había hecho. No se puede jugar con eso”, compartió.

Por ello, hizo un llamado a las mujeres a no descuidar sus revisiones médicas y realizarse mastografías de manera regular para asegurarse de que todo está bien.

Actualmente, Tina se encuentra lanzando su libro de memorias, titulado Matriarch (Matriarca, en español), donde aborda esta y otras vivencias que han marcado su camino y la de su familia. En una entrevista con "People", confesó que inicialmente dudó en hablar de un tema tan íntimo, pero encontró un propósito al compartirlo: “Ofrece muchas lecciones para otras mujeres. Creo que, como mujeres, a veces estamos tan ocupadas… pero hay que hacerse la prueba. Si no me la hubiera hecho a tiempo, me estremezco al pensar lo que podría haberme pasado”.

A pesar de no tener antecedentes familiares ni genes relacionados con el cáncer de mama, Tina tuvo que someterse a una cirugía en agosto para extirpar el tumor. También le realizaron una reducción de pecho. “Estoy estupenda. Sin cáncer y con la inmensa suerte de que Dios me permitiera detectarlo a tiempo”, aseguró.

Si bien el procedimiento fue exitoso, contrajo una grave infección que la obligó a cancelar sus compromisos profesionales. Durante ese difícil momento, recibió el apoyo incondicional de su hija Beyoncé, quien la animó a tomarse un descanso y enfocarse en su recuperación.

Sobre cómo recibió su familia la noticia, Knowles explicó que, pese a que fue algo difícil, todos mantuvieron una actitud positiva y se enfocaron en acompañarla en cada paso. “Mamá, nos encargaremos de esto”, fue lo que Beyoncé le dijo.

