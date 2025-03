Con una polémica publicación en su cuenta de X, antes Twitter, Kanye West arremetió contra los hijos menores de Beyoncé y Jay-Z, Rumi y Sir, de 7 años.

El martes 18 de marzo, el intérprete de "I Wonder" compartió, sin razón aparente, un mensaje en el que cuestionó la capacidad mental de los niños.

El comentario, que posteriormente fue eliminado, decía: “¿Alguien ha visto a los hijos de Jay-Z y Beyoncé? Son retrasados, no, literalmente, y es por eso que la inseminación artificial es una bendición. Tener hijos retrasados es una elección.”

En la publicación, West no mencionó a Blue Ivy, la hermana mayor de Rumi y Sir.

A pesar de borrar el mensaje, el rapero no mostró arrepentimiento. Más tarde, aclaró que su decisión no se debió a una cuestión moral, sino a la posibilidad de perder su cuenta en la plataforma: “Necesito que todos sepan que eliminé la publicación sobre la familia de Jay-Z y Beyoncé… porque existía la posibilidad de que cancelaran mi cuenta de Twitter.”

Hasta el momento, ni Beyoncé ni Jay-Z han reaccionado públicamente a la controversia. Cabe mencionar que los pequeños nacieron en 2017 través de una cesárea de emergencia, luego de que Beyoncé desarrollara preeclampsia durante su embarazo. En su documental de Netflix, "Homecoming", Beyoncé reveló lo complicado que fue su proceso para convertirse en madre: “Estaba con sobrepeso por toxemia y había estado en reposo durante más de un mes. Mi salud y la de los bebés estaban en riesgo, así que tuve que someterme a una cesárea de emergencia”, explicó.

El escándalo de Kanye se suma a una serie de polémicas recientes en las que se ha visto envuelto. Durante el fin de semana pasado, lanzó la canción "Lonely Roads Still Go" to Sunshine y se lanzó contra su exesposa, Kim Kardashian, por intentar impedir que su hija North, de 11 años, participara en el tema. La canción también incluye una colaboración con Sean “Diddy” Combs, quien actualmente espera su juicio en una cárcel de Nueva York tras ser acusado de agresión sexual y otros delitos.

West hizo públicas unas supuestas conversaciones con Kardashian en las que discutían sobre el preregistro del nombre de North como marca comercial. En X, el rapero escribió: “EL HOMBRE TOMA LA DECISIÓN FINAL.”

El lunes 17 de marzo se reportó que Kardashian buscaba retirarle la custodia legal compartida de su hija y había solicitado una audiencia de emergencia con sus abogados y un juez para discutir el tema de la canción. Aunque West no se presentó a la audiencia y aseguró que no lanzaría el tema, finalmente lo publicó.

