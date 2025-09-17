Más Información

La rapera estadounidenseanunció este miércoles que está esperando a su cuarto hijo, el primero junto a su pareja Stefon Diggs, jugador del equipo de fútbol americano New England Patriots.

Cardi aseguró al canal CBS sentirse "muy fuerte" al equilibrar su embarazo con la preparación de su nuevo álbum y su próxima gira de estadios titulada 'Little Miss Drama', que comenzará en febrero de 2026.

"Me siento muy fuerte. Me siento muy poderosa de estar haciendo todo este trabajo. Pero estoy haciendo todo esto mientras creo un bebé. Mi pareja y yo nos apoyamos mutuamente", expresó al canal CBS.

El nacimiento del bebé está previsto antes de que arranque el tour, lo que marca un desafío adicional para la artista de 32 años.

Cardi B, mamá de tres hijos

La intérprete de 'WAP' ya es madre de tres hijos con el rapero Offset: Kulture, de 7 años; Wave, de 3; y Blossom Belle, nacida en septiembre de 2024.

Cardi B admitió que al principio fue reacia a enamorarse de nuevo tras su sonado divorcio. Sin embargo, recordó que Diggs le ayudó a sanar.

El jugador de la NFL, por su parte, es padre de una niña llamada Nova, nacida en 2016.

Cardi B agregó destacó que su pareja le ha dado estabilidad mientras prepara su próximo álbum, "Am I The Drama?", que incluye un tema titulado "Safe".

En la entrevista, la ganadora de Grammy destacó el apoyo incondicional del deportista, con quien dijo compartir un entendimiento mutuo al moverse ambos en el mismo espacio profesional.

