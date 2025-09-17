Adrián Uribe regresa a los programas de concursos con “Piensa Rápido”, de la mano de uno de sus personajes más recordados, "El Vítor", que en esta ocasión representa un enorme reto para el comediante.

Durante la presentación del show el actor hizo mención a que pese a ser un formato parecido a “100 mexicanos dijieron”, buscará desmarcarse un poco de los 10 años que fue conductor de ese proyecto.

Sin embargo, "El Vítor" al igual que el resto del mundo debe adaptarse a los nuevos tiempos, sobre todo en su humor tan característico que usaba muchos recursos de doble sentido, albur e insinuaciones subidas de tono.

Esta clase de bromas no serían bien recibidas en la televisión nacional en pleno 2025 algo de lo que Adrián está muy consciente, ya que entre risas habló un poco del tema.

“Hay que limitar los albures, porque antes se usaban sin problema pero ahora te pueden acusar de acoso o algo así”, señaló el conductor.

Pese a esa limitante, el llegar descansado y con la mente fresca son los secretos que Uribe utiliza para poder seguir dándole la chispa característica a su personaje en este nuevo programa.

¿Cuándo se estrena “Piensa Rápido”?

“Piensa Rápido” se estrena este lunes 22 de septiembre del 2025 en el canal de Las Estrellas con un horario de 3:30 de la tarde, esto para reunir a la familia según el conductor.

“Hay chavos que ya comen en su cuarto y este tipo de proyectos son para juntar a la familia y que contesten las preguntas en su casa”, dice Adrián Uribe.

“Piensa rápido” pondrá a dos equipos a competir por seis mil dólares en tres pruebas diferentes, en las que los concursantes deberán adivinar palabras solo con la inicial de las mismas, algo que suena sencillo pero la presión del escenario lo complica a niveles insospechados.

