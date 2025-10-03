Encuentran a familia de Gilberto Aarón, víctima de explosión de pipa de gas en Iztapalapa; estuvo varios días sin ser identificado

La familia de Gilberto Aarón León Méndez, una de las dos víctimas mortales del estallido de la pipa de gas en la Concordia, Iztapalapa, que estuvo sin ser identificada, ya pudo ser contactada por autoridades capitalinas para la entrega del cuerpo de su ser querido.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el cuerpo de Gilberto Aarón ya fue entregado a su familia, además de que cubrió los gastos funerarios y sigue trabajando para conseguir la reparación integral del daño.

Gilberto Aarón León Méndez es una de las víctimas de la tragedia del pasado 10 de septiembre en La Concordia, quien estuvo varios días sin identificar y por quien se emitió un fotoboletín para localizar a su familia.

La FGJCDMX también compartió que ha brindado acompañamiento integral a la familia León Méndez, entre asesoría jurídica gratuita, representación legal y apoyo psicológico.

Gilberto fue una de las personas que fallecieron tras la explosión de una pipa de gas en el bajo Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa, el miércoles 10 de septiembre de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL

En otro de los casos por el estallido de la pipa, la Fiscalía capitalina ha dado acompañamiento a la familia de Laura Lorena Barrera de la Torre, quienes viven en Jalisco.

Laura Lorena estuvo internada varios días en el hospital Magdalena de las Salinas hasta su fallecimiento, sin que pudiera ser identificada.

La FGJCDMX pagó los gastos del traslado de la familia de Laura Lorena a la Ciudad de México para que recibieran el cuerpo de la joven y volvieran a Jalisco, además de los gatos funerarios.

La familia de la mujer fue localizada gracias a la emisión de un fotoboletín de búsqueda.

