Más Información

Privan de la libertad a seis personas en carretera de Sinaloa; una mujer fue liberada y abandonada con lesiones

Privan de la libertad a seis personas en carretera de Sinaloa; una mujer fue liberada y abandonada con lesiones

Suman 28 muertes por sarampión en el país; CDMX reporta primer deceso

Suman 28 muertes por sarampión en el país; CDMX reporta primer deceso

“Fueron confundidos” con grupo antagónico: Harfuch sobre mineros secuestrados en Sinaloa

“Fueron confundidos” con grupo antagónico: Harfuch sobre mineros secuestrados en Sinaloa

Corrupción ha permitido que crimen organizado se infiltre en la política en México, advierte Transparencia Internacional

Corrupción ha permitido que crimen organizado se infiltre en la política en México, advierte Transparencia Internacional

Detienen en Oaxaca a Gaby “N”; la acusan de homicidio calificado por atropellar y matar a motociclista en Iztapalapa

Detienen en Oaxaca a Gaby “N”; la acusan de homicidio calificado por atropellar y matar a motociclista en Iztapalapa

Diego Rivera Navarro comparece otra vez ante juez; definirán si procesan a alcalde de Tequila, por secuestro

Diego Rivera Navarro comparece otra vez ante juez; definirán si procesan a alcalde de Tequila, por secuestro

Hugo Aguilar se ausenta en sesión de la Corte; ministra Lenia Batres la preside

Hugo Aguilar se ausenta en sesión de la Corte; ministra Lenia Batres la preside

Inicia discusión de reforma laboral de 40 horas en comisiones del Senado; establece una disminución paulatina

Inicia discusión de reforma laboral de 40 horas en comisiones del Senado; establece una disminución paulatina

Sheinbaum descarta renuncia de Jesús Ramírez Cuevas; “es un hombre de principios”, dice

Sheinbaum descarta renuncia de Jesús Ramírez Cuevas; “es un hombre de principios”, dice

Rompe cifra récord la recaudación por cigarros y alcohol

Rompe cifra récord la recaudación por cigarros y alcohol

"Nos informaron del filtro, pero no llegó nada"; directivos denuncian falta de insumos contra sarampión en escuelas en Neza y Chimalhuacán

"Nos informaron del filtro, pero no llegó nada"; directivos denuncian falta de insumos contra sarampión en escuelas en Neza y Chimalhuacán

Hallan dos cuerpos en Pinos, Zacatecas; podrían ser los dos empresarios de San Luis Potosí desaparecidos

Hallan dos cuerpos en Pinos, Zacatecas; podrían ser los dos empresarios de San Luis Potosí desaparecidos

París. Un fiscal francés hizo pública el martes la identidad de un hombre de 79 años acusado de violar y agredir sexualmente a 89 menores durante más de cinco décadas, lanzando un llamado a testigos y posibles víctimas en lo que las autoridades describieron como un caso inusualmente extenso que abarca varios países.

El fiscal de Grenoble, Étienne Manteaux, dijo que el sospechoso, Jacques Leveugle, fue sometido a una investigación formal en febrero de 2024 por violación agravada y agresión sexual de menores y está en detención preventiva desde abril de 2025.

El caso se centra en escritos que los investigadores dicen fueron compilados por el propio sospechoso en una “memoria” digital almacenada en un USB que halló un familiar, y posteriormente entregado a las autoridades.

Los fiscales dicen que los textos —descritos como 15 volúmenes— permitieron a los investigadores identificar a 89 presuntas víctimas, chicos de entre 13 y 17 años en el momento de las agresiones, desde 1967 hasta 2022.

Lee también

Por lo regular, no se revela el nombre de personas bajo investigación en Francia, sin embargo, Manteaux dijo que eligió hacer público el nombre del hombre para alentar a otras víctimas a presentarse.

“Este nombre debe ser conocido porque el objetivo es permitir que posibles víctimas se presenten”, afirmó en una conferencia de prensa.

Las autoridades establecieron una línea directa y dijeron que cualquier persona que crea haber sido víctima o tenga información debe contactarlos.

El fiscal dijo que los investigadores esperaban identificar a todas las presuntas víctimas sin un llamado público, pero encontraron que los documentos a menudo contenían identidades incompletas, lo que complicaba los esfuerzos para localizar a las personas décadas después.

“Pensamos que podríamos, internamente, identificar a todas las víctimas”, dijo Manteaux, pero “nos dimos cuenta de que estábamos contra un muro”, dijo.

Casos Leveugle y Pelicot conmocionan Francia

Francia todavía se está recuperando de uno de los casos de violencia sexual más impactantes del país en tiempos recientes, en el que Dominique Pelicot fue condenado por drogar a su esposa Gisèle Pelicot y reclutar a docenas de hombres para violarla durante años. En ambos casos, dicen los investigadores, un rastro digital resultó decisivo: grabaciones y archivos en el caso Pelicot, y el USB en la investigación de Grenoble.

Lee también

En la radio RTL poco después de la conferencia de prensa, Manteaux enfatizó la necesidad de actuar rápidamente.

“Hay urgencia”, dijo, citando la edad del sospechoso y la dificultad de rastrear a las víctimas a lo largo de 55 años.

Los investigadores dijeron que las agresiones ocurrieron en Francia y en el extranjero, posiblemente en Alemania, Suiza, Portugal, Marruecos, Argelia, Níger, Filipinas, India y Colombia, así como Nueva Caledonia, donde las autoridades dicen que el hombre trabajó como educador.

Lee también

Manteaux también dijo que el sospechoso ha reconocido dos asesinatos dentro de su familia, lo que ha provocado una investigación paralela.

Los fiscales dicen que el sospechoso admitió haber asfixiado a su madre, quien estaba en fase terminal de cáncer, y más tarde a su tía de 92 años en circunstancias similares.

Con respecto a la tía, Manteaux dijo que el sospechoso le dijo a los investigadores que “debido a que tenía que regresar a las Cévennes y ella le suplicó que no se fuera, también eligió darle muerte”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit: ¿Cuánto dinero me presta si gano el salario mínimo 2026? Monto y plazo para pagar la deuda. Foto: iStock / Prostock-Studio / Infonavit

Infonavit: ¿Cuánto dinero me presta si gano el salario mínimo 2026? Monto y plazo para pagar la deuda

Confirmado pago DOBLE en marzo para adultos mayores: quiénes lo reciben, monto y fecha exacta. Foto: Especial

Pago DOBLE para pensionados en marzo: quiénes lo reciben, monto confirmado y fecha exacta

CBP. Foto: EFE

Las 10 preguntas que Migración (CBP) siempre hace al llegar a Estados Unidos por tierra o avión

Maleta de avión. iStock/ Nutthaseth Vanchaichana

¿Vuelas por primera vez? Todo lo que debes saber para viajar en avión (paso a paso)

Tarjeta Rosa 2026: registro para mujeres de 25 a 45 años, requisitos y cómo recibir $6,000 pesos. Foto: Especial

Tarjeta Rosa 2026: registro para mujeres de 25 a 45 años, requisitos y cómo recibir $6,000 pesos