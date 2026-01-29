Al decir que “ninguna mujer debe ser obligada a nada”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, está trabajando en conjunto con las fiscalías estatales y comunidades para disminuir los embarazos infantiles y adolescentes, así como los matrimonios forzados bajo el argumento de usos y costumbres.

“No debe ser eso, ninguna mujer debe ser obligada a nada, lo está trabajando Citlalli. Invitamos a que se acerquen a la Secretaría de las Mujeres para poder recibir todo el apoyo que requieran y muchos de los gobiernos de los estados también tiene sus propios protocolos. Guerrero, por ejemplo, tiene un protocolo muy importante. Chiapas ahora ha desarrollado un protocolo importante, y Citlalli está muy atenta a las denuncias de estos casos y trabajando también con las comunidades”, dijo.

Durante la conferencia matutina de ayer, indicó que existe un protocolo de atención homologado en todas las instituciones del sector salud y las fiscalías estatales para los casos de abuso sexual en niñas y adolescentes.

“Citlalli está trabajando con todas las fiscalías de los estados, entonces, cuando llega una menor de edad, se reporta, y ahí es donde inicia el proceso de investigación. A través de los institutos de las Mujeres o secretarías de las Mujeres de los estados se da seguimiento y también se comunica con las secretarías de las Mujeres y con el propio sector salud”, expresó.

La Presidenta fue cuestionada si existe un registro de personas procesadas por estos delitos, a lo que contestó que lo solicitará al gabinete de seguridad.

Respecto a una estrategia nacional para frenar el matrimonio forzado y el abuso sexual, explicó que invitará a la conferencia a Citlalli Hernández y a personal de la Fiscalía General de la República (FGR) para que brinden información de los avances.

Sobre los presuntos feminicidios, a manos de elementos de seguridad, de Stephany Carmona, Sherlyn Manzanares y Dalila Acosta, integrantes de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que “cero impunidad, cuando se trata de violencia contra una mujer”.

Mencionó que en las Fuerzas Armadas hay un área específica para revisar la violencia contra las mujeres, además que los secretarios de la Defensa y Marina “son de mucha sensibilidad y de reconocimiento a los derechos de las mujeres”.