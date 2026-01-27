Más Información

Un juez de California reactivó una demanda por agresión sexual contra el rockero estadounidense.

La querella, presentada en mayo de 2021 por una exasistente del músico, fue desestimada en diciembre pasado, cuando el juez del tribunal superior de Los Ángeles Steve Cochran falló a favor del cantante por considerar que infringía el plazo de prescripción.

Pero la demandante, Ashley Walters, pidió a la corte reconsiderar su caso en enero, cuando entró en vigencia una ley que abre una ventana de dos años para casos de índole sexual que prescribieron.

"Examiné esto detenidamente", dijo el juez Cochran en una audiencia el lunes, citado por medios de comunicación locales. "Creo que la ley reactiva la demanda. Van rumbo (a juicio) nuevamente", resolvió Cochran.

Ashley Walters, quien trabajó con Manson Records entre 2010 y 2011, afirma que el roquero abusó de ella sexualmente y la agredió varias veces, además de obligarla a viajar con drogas.

La también fotógrafa sostiene que Manson alardeaba de abusar mujeres y que llegó a mostrarle un video en el cual agredía a una joven menor de edad.

El abogado de Manson, Howard King, sostuvo que la demanda no prosperará.

"Aunque la señora Walters presentó varias denuncias, ahora irrelevantes, sobre supuesto acoso laboral, no tiene ninguna demanda pendiente por agresión sexual según la definición del código penal, como sería exigido en virtud de la nueva ley", dijo.

"El hecho innegable es que mi cliente nunca cometió ninguna agresión sexual", agregó.

Varias mujeres han señalado, durante años, a Manson, de 57 años, de abusos y ataques de índole sexual, entre ellas las actrices Esmé Bianco ("Game of Thrones") y Evan Rachel Wood, expareja del músico.

