Más Información

Llegan a Cuba los barcos con ayuda humanitaria enviados por México; envíos son un símbolo de "solidaridad"

Llegan a Cuba los barcos con ayuda humanitaria enviados por México; envíos son un símbolo de "solidaridad"

Terminarán las redadas masivas en Minnesota; más de 4 mil arrestos y 2 ciudadanos de EU muertos, el saldo de la operación

Terminarán las redadas masivas en Minnesota; más de 4 mil arrestos y 2 ciudadanos de EU muertos, el saldo de la operación

5 mineros de Concordia siguen desaparecidos, confirma minera canadiense; apoya a familias de trabajadores

5 mineros de Concordia siguen desaparecidos, confirma minera canadiense; apoya a familias de trabajadores

Tesorero del exalcalde de Tequila declaró ingresos por 34 millones de pesos

Tesorero del exalcalde de Tequila declaró ingresos por 34 millones de pesos

Ramírez Cuevas niega dichos sobre huachicol fiscal y descarta "guerra civil" en Morena; exige pruebas a Julio Scherer

Ramírez Cuevas niega dichos sobre huachicol fiscal y descarta "guerra civil" en Morena; exige pruebas a Julio Scherer

Cooperativa La Cruz Azul confirma recuperación de planta en Tula, Hidalgo; anuncia inicio de nueva etapa

Cooperativa La Cruz Azul confirma recuperación de planta en Tula, Hidalgo; anuncia inicio de nueva etapa

“No estoy de acuerdo”; Sheinbaum rechaza destape de Ruth González a gubernatura de SLP

“No estoy de acuerdo”; Sheinbaum rechaza destape de Ruth González a gubernatura de SLP

No hay información oficial sobre cierre aéreo en El Paso: Sheinbaum; asegura que acción no afectó a México

No hay información oficial sobre cierre aéreo en El Paso: Sheinbaum; asegura que acción no afectó a México

Claves de la nueva reforma laboral paulatina de 40 horas; ¿patrones podrán descontarte salario?, aquí te contamos

Claves de la nueva reforma laboral paulatina de 40 horas; ¿patrones podrán descontarte salario?, aquí te contamos

Extitular de Anticorrupción acusa omisiones en la Auditoría Superior; afirma que dejaron al crimen organizado filtrarse en México

Extitular de Anticorrupción acusa omisiones en la Auditoría Superior; afirma que dejaron al crimen organizado filtrarse en México

Detienen a “El Bebelín” en Iztacalco; presunto integrante de la Anti Unión Tepito portaba arma y droga

Detienen a “El Bebelín” en Iztacalco; presunto integrante de la Anti Unión Tepito portaba arma y droga

CDMX, la ciudad más videovigilada del continente; Salvador Guerrero expone plan del C5 rumbo al Mundial en Con los de Casa

CDMX, la ciudad más videovigilada del continente; Salvador Guerrero expone plan del C5 rumbo al Mundial en Con los de Casa

Los fuertes vientos que afectaron este jueves a zonas del norte y el noreste de dejaron tres heridos graves en Cataluña, donde las autoridades habían pedido restringir la movilidad hasta que al inicio de la tarde el episodio comenzó a perder .

El temporal, más intenso en las primeras horas, provocó vientos de hasta 105 km/h en el puerto de Barcelona y numerosos avisos a los, principalmente por la caída de árboles, muros o mobiliario urbano, según informó la Protección Civil catalana.

“En total, 86 personas requirieron y 34 fueron trasladadas a diferentes centros hospitalarios. De estas, dos se encuentran en estado grave y una en estado crítico”, indicó el servicio en un comunicado.

Lee también

Este episodio de viento fue considerado como “excepcional” para la ciudad de Barcelona y su área metropolitana, según subrayó la directora del de Cataluña, Sarai Sarroca.

Cancelan más de 100 vuelos por fuertes vientos en Cataluña

Los fuertes vientos provocaron también la cancelación de 101 vuelos y el desvío de otros 10 en el de Barcelona-El Prat, indicó el gestor de aeropuertos Aena, así como afectaciones en algunas carreteras y líneas ferroviarias, principalmente por caídas de árboles u objetos a las vías.

Ante las previsiones meteorológicas, las autoridades de esta región de ocho millones de habitantes enviaron un mensaje de alerta a los ciudadanos en la tarde del miércoles, avisando del peligro al día siguiente.

Lee también

Igualmente, decidieron la suspensión de la actividad educativa y de la no urgente, e instaron a restringir en lo posible la movilidad en la región hasta las 20H00.

Pero, ante la mejora de las condiciones, el gobierno regional decidió levantar la restricción de movilidad al inicio de la tarde del jueves.

“El fenómeno va a la baja y así nos lo demuestran los mapas de predicción”, anunció la responsable de Interior del gobierno regional, Núria Parlon, en rueda de prensa.

Lee también

“Ya no le pedimos a la población que no se desplace, pero sí que le pedimos que lo haga con precaución”, agregó, especificando que el resto de medidas sí se mantenían hasta el plazo estipulado.

Esta borrasca, bautizada Nils, la octava que barre la península ibérica desde que se inició el año, está afectando también a otros puntos de Portugal, Francia y España.

Así, el litoral vasco, en el norte español, llegó a estar bajo aviso rojo “peligro extraordinario” de la nacional por vientos y oleaje, y amplias zonas costeras estaban bajo aviso naranja por los mismos motivos.

Lee también

Las inundaciones provocaron el derrumbe parcial de un viaducto en la autopista Lisboa-Oporto en Portugal, así como la muerte de un camionero en Francia, donde varias zonas del suroeste se encontraban también bajo alerta roja.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Sin cita para la CURP Biométrica Qué hacer si no hay fechas en febrero y los trámites que NO podrás realizar sin ella. Foto: Especial

¿Sin cita para la CURP Biométrica? Qué hacer si no hay fechas en febrero y los trámites que NO podrás realizar sin ella

CONAVI 2026 Cómo hacer el pre-registro paso a paso y requisitos obligatorios para obtener tu vivienda. Foto: Especial / Secretaria de Bienestar

CONAVI 2026: Cómo hacer el pre-registro paso a paso y requisitos obligatorios para obtener tu vivienda

Es oficial: abren registro para Pensión Bienestar Adultos mayores y Mujeres Bienestar; calendario y requisitos. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Es oficial: abren registro para Pensión Bienestar Adultos Mayores y Mujeres Bienestar; calendario y requisitos

iStock/Emmanuel Flores/ Visa americana. ¿Cuándo hay citas en Guadalajara?

Consulado de Guadalajara abre nuevas fechas y acelera el trámite de visa americana de turista

visa americana. Foto: iStock

Entrevista de visa americana: los objetos prohibidos que pueden meterte en problemas