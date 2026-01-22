La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la presencia de los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), edición dedicada a México, como un símbolo de reconocimiento hacia los pueblos originarios.

Al mismo tiempo criticó la postura de la derecha española, a la que calificó de tener una visión “muy atrasada” sobre la conquista y la historia de América.

Durante su conferencia en Puebla, la mandataria fue cuestionada sobre declaraciones recientes de la legisladora española Cayetana Álvarez de Toledo sobre que México debería “agradecer” la conquista española porque, según su postura, permitió el avance de la civilización en el continente.

Lee también Sheinbaum rechaza redadas del ICE contra migrantes; "Estados Unidos es lo que es por el trabajo de mexicanos", asegura

México lleva a Fitur 2026 promoción turística para la FIFA Foto: Especiales

Sheinbaum rechazó de manera tajante esa narrativa y afirmó que dicha visión responde a un enfoque atrasado.

“La derecha y particularmente la derecha española, con esta legisladora, pues tiene una posición muy atrasada, porque a nivel internacional la visión de los pueblos indígenas no tiene que ver con aquella idea de que llegaron a civilizar territorios”, sostuvo.

La presidenta subrayó que en México existieron civilizaciones extraordinarias mucho antes de la llegada de los españoles, desde la olmeca hasta la mexica, con avances significativos en astronomía, agricultura y organización comunitaria, lo que desmiente la idea de que América carecía de civilización antes de la conquista.

Lee también Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a Mary Simon, gobernadora general de Canadá; dialogan sobre derechos de pueblos indígenas

Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia desde Puebla (22/01/2026). Foto: Omar Contreras / EL UNIVERSAL

En ese sentido, Sheinbaum reiteró que la postura del Estado mexicano es que España invadió el territorio y que la conquista fue un proceso profundamente violento, marcado por masacres contra poblaciones originarias, como la matanza de Cholula o la perpetrada por Pedro de Alvarado en el Templo Mayor durante una festividad religiosa.

La mandataria también hizo referencia a episodios de resistencia indígena, como la expulsión de los españoles de Tenochtitlán, conocida históricamente como “la noche triste”, pero que desde una visión distinta ha sido reivindicada como “la noche victoriosa”.

La Presidenta señaló que el reconocimiento de las grandes civilizaciones originarias y de su resistencia es fundamental para entender lo que representan hoy para México. En ese contexto, destacó como un gesto relevante la participación de los Reyes de España en un evento internacional dedicado a México, lo que interpretó como una señal de reconocimiento hacia los pueblos originarios.

Lee también Sheinbaum reitera cero impunidad a la corrupción de funcionarios; "no queremos más Garcías Lunas", arremete

Asimismo, recordó que recientemente México envió a España dos exposiciones a través de la embajada mexicana: una con piezas de las grandes civilizaciones prehispánicas y otra dedicada a mujeres indígenas, ambas ampliamente reconocidas y con alta afluencia de visitantes.

“Parece un símbolo que los Reyes de España hayan llegado a reconocer a los pueblos originarios de hoy”, afirmó.

La presidenta insistió en que el reconocimiento de los agravios del pasado es necesario para sanar heridas y fortalecer la comunicación entre naciones.

Aseguró que pedir perdón no debilita a una nación, sino que la engrandece, como ha ocurrido en otros procesos históricos de reconciliación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro